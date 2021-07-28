Украина введет новые правила пересечения границы из-за штамма Дельта, – Ляшко

В Украине планируют ввести определенные ограничения относительно пересечения границы гражданами, чтобы уменьшить вероятность распространения штамма коронавируса Дельта, если кто инфицируется за ее пределами. Речь идет о требовании по самоизоляции невакцинированных лиц.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко на заседании правительства в среду, 28 июля. Мероприятие транслировалось онлайн на YuoTube-канале Кабмина.

"Мы предлагаем новые правила пересечения границы, которые вступят в силу через 7 дней после опубликования. Для граждан страны, выехавших до вступления в силу постановления, правила не изменятся", – подчеркнул он.

Соответствующее постановление представлено на рассмотрение правительства. В случае его одобрения, особому контролю подлежат вакцинированные иностранцы и граждане из России и Индии. Если они провели 7 дней в этих странах, то пройти обязательную самоизоляцию сроком 14 дней без возможности ее прекращения.

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Украинцы беспрепятственно въезжать в страну смогут при наличии хотя бы одной прививки против COVID-19.

Все иностранцы должны иметь отрицательный результат теста и страховой полис.

При отсутствии полного курса вакцинации или одной прививки, во время пересечения границы любому гражданину будет предложено установить на телефон приложение "Вдома". Оно начнет контролировать самоизоляцию человека через 72 часа, если за это время он не получит отрицательный результат теста уже на территории Украины.

"Так мы будем контролировать состояние здоровья путешественников-украинсцев и иностранцев", – пояснил министр.

В случае получения положительного теста на COVID-19 после пересечения границы, человек должен будет пойти на самоизоляцию или лечение. После эпидемиологи начнут расследование случая и тестирование всех контактных с инфицированным людей.

По словам главы Минздрава, благодаря новым правилам специалисты смогут проводить качественные эпидемиологические расследования в случае обнаружения носителя штамма COVID-19 Дельта. Также он выразил убеждение, что самоизоляция или обсервация невакцинированных людей будет способствовать контролю и уменьшит шанс новой масштабной вспышки вируса на территории государства.

Напомним: по новым данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), вакцинированные против COVID-19 могут распространять штамм этого вируса Дельта. Речь идет даже о людях, которые получили полный курс прививок.

Не так давно в Украине заговорили о необходимости введения обязательной вакцинации против коронавируса. Отмечалось, что в таком случае за отказ от прививки будут наказывать.

Пока же президент Владимир Зеленский анонсировал ускорение темпов иммунизации населения от COVID-19 в стране. По его словам, главной проблемой в этой кампании стал отказ граждан от прививок.

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