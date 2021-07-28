Три большие ошибки. Бывший спецпред Госдепа Волкер рассказал, почему Путин постоянно переигрывает Запад

Американский дипломат и бывший спецпредставитель Госдепартамента по вопросам Украины Курт Волкер рассказал, как президент РФ Владимир Путин использует слабости Запада для достижения своих целей.

В частности, дипломат вспомнил о войне на Донбассе, которую развязал Кремль, оккупации Крыма и бездействии Штатов перед российской агрессией. OBOZREVATEL пересказывает большой материал СЕРА.

Владимир Путин в прошлом был офицером КГБ в Германии, а теперь этот опыт ему пригодился на посту президента. Политик понимает психологию западных лидеров и знает, как ею воспользоваться.

Главная ошибка, которая играет на руку хозяину Кремля, – стремление демократических стран избежать конфронтации конфликта. А желание искать решение путем переговоров дает Путину явное преимущество.

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"Российский президент может перехватить инициативу и создать кризис — как, например, вторжение в Украину — подталкивая Запад призывать к "деэскалации" и предлагать Путину "выкрутиться". Но Путин может еще больше обострить ситуацию, а затем — сделать минимальный шаг назад, к облегчению Запада, при этом значительно продвинув свою повестку. Он разыгрывает эту карту снова и снова. Путин использует кризисы и нестабильность для создания центров тяжести", – пишет Волкер.

Еще одна тактика Кремля – отрицание своих агрессивных действий, как бы неправдоподобно оно не звучало. Российские войска оккупируют Донбасс, хакеры нападают на предприятия, а политических оппонентов убивают и сажают в тюрьмы. Но при этом Путин продолжает все отрицать.

"Таким образом Западу становится легче убедить себя в том, что, возможно, существует некоторая общая заинтересованность с Россией в поиске решения", – подчеркивает дипломат.

Вторая ошибка, которую использует Россия, – желание Запада разделять проблемы. "Где-то сотрудничаем, где-то даем отпор", — это мантра многих администраций США. И этим пользуется Путин – он сохраняет агрессивную позицию по вопросам, имеющим для него значение, и предлагает "сотрудничество" по менее важным направлениям.

К примеру, 12 июля российский президент опубликовал псевдоисторическую статью об Украине. Однако со стороны западных стран не последовало никакой реакции. Зато три дня спустя представитель президента США по вопросам климата Джон Керри сделал заявление об американо-российских целях в борьбе с изменением климата.

"Послание соседям РФ стало ясно: Кремль может вести агрессию против них и по-прежнему участвовать в американской дипломатии высокого уровня... Путин использует вопросы, представляющие интерес для Запада, но представляющие незначительный интерес для России, чтобы создать чувство солидарности и тем самым стимулировать Запад не противостоять", – добавил бывший спецпредставитель Госдепа.

И самая важная ошибка США – представление о том, что западный либеральный порядок настолько естественен, настолько привлекателен и настолько доминирует, что остальной мир будет требовать присоединения к нему, считает Волкер.

США должны думать и действовать проактивно, как предприниматель, который сталкивается с жесткой конкуренцией, – чтобы сформировать мир, способствующий свободе.

Также важно найти точки соприкосновения с союзниками, с которым возникают разногласия в тех или иных вопросах. Волкер говорит, в частности, о Турции и Венгрии, с которыми в последнее время администрация Байдена не может найти общий язык.

Если же Запад не поймет, что находится в конкурентной среде, то и в будущем продолжит уступать место таким, как Путин.

Как сообщал OBOZREVATEL, депутат Госдумы Александр Шерин заявил, что Россия должна атаковать Украину первой, чтобы предупредить нападение. Он уверен, что это позволит избежать миллионных жертв среди граждан страны-агрессора.