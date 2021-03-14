Новости Украины: на Херсонщине похоронили Машу Борисову, "Слуга народа" провела съезд

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Общество
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Главные новости Украины

В субботу, 13 марта, в Херсонской области провели в последний путь убитую 7-летнюю Машу Борисову, а в Киеве прошел съезд партии "Слуга народа".

Также прошедшие сутки запомнились и другими событиями в сфере общественной жизни и политики. OBOZREVATEL подготовил для читателей подборку самого важного.

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