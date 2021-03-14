Новости Украины: на Херсонщине похоронили Машу Борисову, "Слуга народа" провела съезд

В субботу, 13 марта, в Херсонской области провели в последний путь убитую 7-летнюю Машу Борисову, а в Киеве прошел съезд партии "Слуга народа".

Также прошедшие сутки запомнились и другими событиями в сфере общественной жизни и политики. OBOZREVATEL подготовил для читателей подборку самого важного.

В Киеве прошел съезд политической партии "Слуга народа" . В нем принял участие лично президент Украины Владимир Зеленский . На мероприятии политсила приняла новый устав, создала политсовет и Национальный совет общин.

В селе Счастливое Херсонской области 13 марта похоронили 7-летнюю Марию Борисову . Ее нашли убитой в мешке за сараем 11 марта, пропал ребенок еще 7 марта. Родственники и односельчане девочки принесли на ее похороны множество игрушек и цветов.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина вошла в трудный период из-за распространения нового штамма коронавируса. Он предупредил, что эта разновидность несет угрозу всем, независимо от возраста, и призвал регионы с особо сложной ситуацией не медлить с карантинными ограничениями.

Российские террористы "ДНР" устроили очередное обострение на Донбассе. Так, они сбросили на позиции Вооруженных сил Украины гранатометные выстрелы с беспилотника. Кроме того, на фронте были зафиксированы и другие провокации.