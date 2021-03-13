Кравчук допустил широкомасштабный конфликт на Донбассе: нужно привлекать США
Россия видела план по урегулированию конфликта на Донбассе, хотя по прежнему это отрицает, ведь не хочет мира. США должны принимать участие в этом вопросе, ведь есть возможность широкомасштабного конфликта.
Об этом рассказал глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в эфире телеканала "Украина 24". Он считает, что с сентября прошлого года не решено ни одного вопроса под видом новых предложений, а на самом деле Россия просто не хочет мира.
"Украина, Германия и Франция инициировали новый план действий, потому что нужно дать не только новые идеи, но и анализ, предложения для того, чтобы выйти из этого тупика. Этот план действий находится на изучении в России, Россия молчит и иногда подает сигналы, что она плана не видела. Но он есть", – сказал Кравчук.
Также он считает, что Россия может заблокировать привлечение США к переговорам.
"Я убежден, что США должны принимать участие в этом вопросе. Потому что конфликт на Донбассе – это не только вопрос украинский, и даже не европейский. Это вопрос возможного широкомасштабного конфликта, если Россия не остановится в своих аппетитах", – добавил Кравчук.
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