На Херсонщине попрощались с убитой 7-летней Марией Борисовой

В селе Счастливое Херсонской области в субботу, 13 марта, попрощались с убитой 7-летней Марией Борисовой. На похороны пришли родные и односельчане. Девочке приносили игрушки и цветы.

Девочка исчезла еще 7 марта, а уже 11 ее нашли мертвой. Тело ребенка было спрятано в мешке за старым сараем. О событии OBOZREVATEL стало известно от источников среди местных жителей. Информацию впоследствии официально подтвердили в полиции Херсонской области.

Рассматривалось несколько версий исчезновения девочки:

она могла сама уйти из дома,

по отношению к ней могли совершить преступление в селе,

ее могли похитить с остановки.

Как сообщал OBOZREVATEL, к поискам девочки было привлечено две сотни полицейских и нацгвардийцив, также помогали местные жители и десятки волонтеров. Информацию о пропавшем ребенке активно распространяли в соцсетях, расклеивали объявления в окружающих городах и селах.