Новости Украины: из Китая прибыло еще 500 тысяч доз вакцины, а жена Лещенко выступила в Москве
В воскресенье, 9 мая, в Киеве и других городах Украины отметили День победы над нацизмом во Второй мировой войне, жена члена наблюдательного совета "Укрзалізниці" Сергея Лещенко выступила на вечеринке в Москве, а Украина получила еще полмиллиона доз вакцины CoronaVac.
В этот день в Украине и мире произошли и другие важные события. OBOZREVATEL подготовил подборку самых важных из них:
президент Украины Владимир Зеленский в новом видеообращении поздравил украинцев с Днем победы над нацизмом, который отмечают 9 мая. Он заявил, что для Украины эта победа означает благодарность и память. Также президент вспомнил о войне, которая продолжается на востоке Украины и выразил надежду, что скоро наступит время, когда страна одержит победу и в войне с врагом на Донбассе.
В Украину прибыли еще 500 тысяч доз китайской вакцины от коронавируса CoronaVac от компании Sinovac Biotech. Самолет с ними приземлился в аэропорту Борисполь вечером 9 мая, сообщил глава Минздрава Максим Степанов.
Украинская группа Go_A провела первую репетицию номера, с которым выступит на "Евровидении-2021". Украинцы выйдут на сцену конкурса в первом полуфинале под номером 15 с песней "SHUM".
Жена бывшего народного депутата, а ныне члена наблюдательного совета "Укрзалізниці" Сергея Лещенко Анастасия Топольская (Dj Nastia) выступила на "секс-позитивной вечеринке" в России.
В Киеве в День победы над нацизмом глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, а также президент Владимир Зеленский возложили цветы к могиле Неизвестного солдата. Также в этот день сторонники коммунистов набросились на ветерана АТО у Вечного огня, а националисты из организации "С14"открыли пункт памяти расстрелянных НКВД.
Служба безопасности Украины разоблачила преступников, распространявших антивенгерские открытки на Закарпатье по заказу России. Они расклеивали листовки с угрозами венгерской национальному меньшинству в городе Берегово.