Новости Украины: из Китая прибыло еще 500 тысяч доз вакцины, а жена Лещенко выступила в Москве

В воскресенье, 9 мая, в Киеве и других городах Украины отметили День победы над нацизмом во Второй мировой войне, жена члена наблюдательного совета "Укрзалізниці" Сергея Лещенко выступила на вечеринке в Москве, а Украина получила еще полмиллиона доз вакцины CoronaVac.

В этот день в Украине и мире произошли и другие важные события. OBOZREVATEL подготовил подборку самых важных из них:

президент Украины Владимир Зеленский в новом видеообращении поздравил украинцев с Днем победы над нацизмом , который отмечают 9 мая. Он заявил, что для Украины эта победа означает благодарность и память. Также президент вспомнил о войне, которая продолжается на востоке Украины и выразил надежду, что скоро наступит время, когда страна одержит победу и в войне с врагом на Донбассе.

В Украину прибыли еще 500 тысяч доз китайской вакцины от коронавируса CoronaVac от компании Sinovac Biotech. Самолет с ними приземлился в аэропорту Борисполь вечером 9 мая, сообщил глава Минздрава Максим Степанов.