Огромная благодарность тем, кто искал и кто нашел.

Видео дня

Но извините, я не разделяю восторга по этому поводу. Потому что с точки зрения системных проблем ситуация выглядит ещё хуже.

Типа – когда хотят, могут. Когда не хотят, бездействуют. А не хотят чаще. А почему?

Задача правоохранительных органов – НЕ ДОПУСКАТЬ нарушений и контролировать соблюдение закона со всех сторон.

Это же работа МВД, а не заделывание дыр в авральном порядке с помощью спецназа и СБУ?

Я примерно догадываюсь, какими словами мотивировали начальника главка МВД по Львовской области, какие сроки ставили и что обещали, если он не выполнит. Это стандартная процедура. Но ведь речь не о системной работе в условиях выживания страны. А ещё я помню, как простили тех, кто разгромил микроавтобус в Одессе на 7-м километре. Что там с ними? Пошли на сделку со следствием и получили условный срок?

Главные истории дня

Это провоцирует. Это порождает безнаказанность. Каждый следующий случай – все жесточе. Уже есть случаи нападений и убийств. Поэтому радоваться нечему.

Кстати, что там с обещанными Минобороны цифровыми и диджитальным ограничениями, которые должны побудить всех, кто находится в розыске, самостоятельно явиться в ТЦК? Что там с изменениями? С реформированием ТЦК?

Может, всё-таки стоит перевести ТЦК под управление МО и действовать в соответствии с законом, в "белых перчатках", не настраивая против себя ВСУ и общество?

Например, ВСУ заказали 100 или 200 тысяч рекрутов, или 500 тысяч, а Минобороны обеспечило. Сколько времени уже прошло с тех пор, как обещали все исправить?

А о справедливости… О справедливости я как-нибудь напишу, когда доберусь до интернета и найду время. На примере изменений в выплатах денежного довольствия военнослужащим. Очень показательная история.