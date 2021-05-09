Go_A провела первую репетицию на Евровидении-2021. Видео

В сети появилось видео первой репетиции номера украинской группы Go_A, с которым она выступит на Евровидении-2021.

Соответствующий ролик был опубликован в Telegram-канале "Євробачення Україна – Eurovision Ukraine". Так, украинцы выйдут на сцену международного песенного конкурса в первом полуфинале под номером 15.

Они выступят на Евровидении с песней SHUM, которая была представлена во время четвертого выпуска шоу звездных пародий "Липсинк батл". За основу песни была взята украинская игра-веснянка "Зеленый шум".

Вокалистка коллектива Екатерина Павленко тогда отметила, что обрезать первоначальную версию хита, чтобы адаптировать его для конкурса, было непросто.

В первом полуфинале Евровидения также выступят Литва, Словения, Россия, Швеция, Австралия, Северная Македония, Ирландия, Кипр, Норвегия, Хорватия, Бельгия, Израиль, Румыния, Азербайджан и Мальта. Во втором – Сан-Марино, Эстония, Чехия, Греция, Австрия, Польша, Молдова, Исландия, Сербия, Грузия, Албания, Португалия, Болгария, Финляндия, Латвия, Швейцария, Дания.

Напомним, группа Go_A с песней "Соловей" победила Нацотбор на Евровидение-2020, которое должно было пройти в Роттердаме, но было отменено из-за пандемии коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL 8 мая, группа Go_A отправилась в Нидерланды, чтобы представить Украину на Евровидении-2021. Ранее коллектив презентовал ремикс песни, с которой выступит на песенном конкурсе.