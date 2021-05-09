День победы над нацизмом во Второй мировой в Киеве: онлайн-трансляция, фото и видео

В воскресенье, 9 мая в Киеве отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Как сообщает корреспондент OBOZREVATEL, столичная полиция и военные Нацгвардии взяли под усиленную охрану территорию, где будут проходить акции. В частности, территорию парка, где установлен Вечный огонь.

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Как сообщал OBOZREVATEL по случаю 76-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне 9 мая состоятся торжества "Помним – Побеждаем!" на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.

Также в столице проведут поминальное богослужение, посвященное памяти погибших, павших в борьбе за освобождение Украины и победу над нацизмом во Второй мировой войне, молебен за мир в Украине и защитников Отечества, во время мероприятия на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.