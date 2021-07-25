1. “Кримський Дім” у співпраці з онлайн-медіа “Свідомі” оголосили про флешмоб, присвячений спогадам про Крим до окупації: “Все, що потрібно зробити, щоб долучитися до нашого марафону флешбеків, – викласти допис, який розповідатиме про речі, які нагадують вам про Крим. Це може бути фото, відео, текстова історія чи навіть вірші про улюблену річ”.

2. На административной границе Крыма с материковой Украиной возобновят тестирование на COVID-19 из-за всплеска заболеваемости в оккупированном гетто.

3. ЕСПЧ отклонил запрос россии о применении временных мер в рамках межгосударственной жалобы на Украину. Речь идет о требовании к Украине прекратить блокировку Северо-Крымского канала и ограничение прав национальных и языковых меньшинств. Наш крымчанин прокомментировал: “Балалаечники до сих пор не усвоили, что СКК — это не река и не ручей, а рукотворное гидросооружение, находящееся на балансе у законного владельца — Украины. Поэтому никакого геноцида нет и не может быть”.

4. Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении 6 физических и 10 юридических лиц, которые связаны с оккупированным россией Крымом и созданными россией террористическими группировками на востоке нашей страны.

5. Стекловат из Судака Сандрик приветствует сборную страны Безфлагии на Олимпиаде в Токио: “Символично и то, что именно в это самое время главнокомандующий утверждает закон о военно-морском флаге, который ни в коем разе не может быть спущен над боевым кораблём, а если что случится с ним в бою — поднят вновь. Ежели нет возможности сохранить знамя — уничтожить его немедля и не допустить захвата врагом нашего военно-морского флага. ВОТ ЭТО ЧЕСТЬ. ПРЕВЫШЕ ВСЕГО. Каждый сам выбирает себе, под какие флаги вставать, гражданство и гимн. Без государственных символов — это не команда страны, какие же это наши? Безродные. Они сами за себя, за деньги, на средства же государства, и не более того. Стыд и позор. Они сами пошли на унижение — так им и надо. Ещё и разбазаривание государственного бюджета на виду у всего мира с бесчестием. Не более того. Не хочу знать их имён”, — написал предатель.

6. К новостям встающего с колен спорта в устроенном россией гетто: “Крымский футбольный клуб обанкротился. Команда "Крымтеплица" не примет участия в следующем сезоне премьер-лиги”. А премьер-лига в Крыму тоже теперь очень интересная — с селами между собой играют.

7. Симферопольская “Таврия”, которая после начала оккупации Крыма россией переехала на материк, представила новую форму с надписью “Крым — это Украина!” на сезон 2021/2022. “Миссия клуба символизирует не только спортивную игру, но и тот факт, что Крым является и остается неотъемлемой частью Украины”, — говорится на сайте клуба.

8. Умирание в россии происходит: “За 7 лет медицину уничтожили!!!!! Ругали Украину, но до 2014 года мы могли попасть на прием к любому специалисту, минуя терапевта, а сейчас к любому специалисту надо сначала записаться к терапевту!!!??? Зачем?? Кто объяснит, почему за 7 лет медицина пришла в упадок??? Всегда было страшно заболеть, но сейчас еще страшнее, т.к. нет врачей, а в частную клинику — не у каждого есть такие деньги!!!! Да, при Украине тоже были платные услуги, но поликлиника была доступна!!! Что происходит????”

9. “Минэкологии Крыма после общения с защитниками паркового наследия меняет положение о парке "Меласский" под Форосом. Вместо разрешенных ранее зданий до пяти этажей предлагают разрешить строить девятиэтажки”. Все это разрешил моль — подписал недавно разрешение парки-заповедники убить.

10. Немного рекламы скрепно-курортного Ватостополя. Заваленные водорослями и размытые пляжи ждут вас. Приятной вишенкой будут рекордные (и сегодня тоже) показатели заболеваемости Covid-19 и адские цены абсолютно на все. Как, вы едете в Турцию? Это потому, что у вас нет денег на Крым… Да, и не вздумайте обосраться от арбузов — инфекционка борется с короной, и ваш понос ей будет интересен, только если начнёте задыхаться. Enjoy!

11. Севастополь. Вся Инста в таком: “Генеральная репетиция парада, ради этого мы и ехали сюда. От увиденного захватывает дух. Я влюбилась, готова переезжать жить сюда”. И вот такое понаехавшее потом будет орать о своей исконности. Оккупанты тем временем ради победобесия продолжают перекрывать рейд — люди вынуждены на солнцепеке выстраиваться во многочасовые очереди на наземный транспорт, чтобы добраться на другую сторону Севастополя .

12. “Продолжается летняя казачья смена в детском лагере Дельфин. И сегодня казачата одного из отрядов под руководством казака-наставника занимались ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНЫМ делом, а именно, изучением устройства автомата АК. Так же пробовали свои силы в сборке и разборке данного вида оружия”, — сообщили оккупанты. А какими ПОЛЕЗНЫМИ делами занимаются этим летом ваши дети?

13. Окупований Крим. Проста скріпно-рашистська забава — бурлаки на Беляусі. Виявляється, що путлєр’югенд придатний не тільки для того, щоб карбувати крок і розбирати-збирати АК. Кожен — це 1/20 кінської сили. Якщо запрягти 20 голів, то можна витягти з болота броньовичок (видео).

P.S. В Кремле пришли в ярость из-за исправленной карты Украины с Крымом на сайте Олимпийских игр. Песков говорит, что надо “предпринять соответствующие действия и задать соответствующие вопросы”. В Спортлото, баран, напиши. И вообще, вы там шагаете и без флага, и без гимна, позорники из мельдониевой страны-404. И есть же в Крыму спортсмены, которые продали свои души вот за это!

Отмечу также, что российский зомбоящик ушел на рекламу во время выхода украинских спортсменов на церемонии открытия Игр. Рашистов очень бесит сам факт существования независимой Украины, а тут еще и жаба давит, что именно рф на Олимпиаде — без флага и гимна, как дикое племя.

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