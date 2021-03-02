1. В этот день, первого марта 2014 года, Совет Федерации мордора под аплодисменты дал “согласие президенту рф на использование вооруженных сил рф на территории Украины”. Так началась храшданская война

2. Даже 1 марта 2014 года Константинов не отделялся от Украины. И он не врет — он просто не был информирован россией про оккупационную военную операцию. ФСБ еще “волю крымчан” не занесла. Так что, не надо вот этого -“в едином порыве”, “крысчане” и т.д.

3. Олег Крючков — пропагандон НТВ, в 2014 году был на всех российских провокациях и заслужил жрать “головы трампов” за счет бюджета рф. Сейчас “Крым-24” — это его корыто. Так вот, пропагандон к седьмой годовщине оккупации написал, что нынешние активные коллаборанты — такие как Цеков, Аксенов и прочие — в 2014 году единогласно вопили про целостность Украины и ни о каком “вступлении в россию” даже не думали. Через несколько минут пропагандон снес этот пост, но коллаборант Талипов успел сделать скрин, и теперь предателя, которого не пустили к корыту, бомбит. А Крючков таки хоть раз написал правду. Это военная операция рф, а никакой не “выбор Крыма”

4. Полицаи в Бахчисарае останавливают машины. На вопрос о причине остановки полицай заявил: “Проверка документов в рамках спецоперации, чтобы не поддерживали протесты в пользу Навального, поэтому интересуемся, вы — местный или неместный?”. Когда оккупанты поняли, что их снимают, то заявили, что “вам послышалось”

5. 7 лет в дупе. Итогово-атмосферное на крымском паблике в теме об уничтожении рашистами мыса Меганом: “Это россия, че там”, “Меганом — заповедная зона — застраивают. Форос застроят. В парк Партенита не зайти. Может, это какая-то госпрограмма, да мы не знаем?”, “Зла не хватает. Это земля крымчан. Жители должны решать, что с ней лучше делать! Идет захват. Сам переехал, но я в шоке. Меганом закатывают бетоном. Заповедник”, “Ироды, ничего святого. Шкуры продажные. Это же как надо хватать и ртом, и жопой, что все им мало. Никак не подавятся! Когда уже поперек глотки встанет!”, “Все эти петиции до одного места! В Гурзуфе огромный кусок территории поселка с парком и пляжем Гуровские камни обнесли забором и уже несколько лет продолжается стройка “детского лагеря”. Для местных холопов и приезжих отдыхающих остались два-три так называемых городских пляжа, где в сезон не то чтобы лечь, встать некуда. Это при том, что в Гурзуфе тоже натыкали уже бетонных, многоэтажных монстров, изуродовавших ландшафт. И стройка продолжается”, “Крымнаш во всей красе”, “Российские олигофрены не накушаются. Безродным упырям неведомо, что есть законы природы и территориальные ЭКО традиции. Ржавчина рашеской империи неотвратимо пожирает Крым”.

6. Оккупанты в Форосе провели генеральную уборку: “Сегодня в Форосском парке была генеральная уборка. Убирали Ливанские кедры, можжевельники, магнолию. Всякий мусор, в общем. А на последнем фото — вид с дрона, который мы запустили на днях. Оцените масштаб застройки. Крымские телеканалы, боюсь, вам этого не покажут”, — написала ватница.

7. Севастополь. Типичная для родной говени история: “Анонимно, пожалуйста. На Сахарной Головке много лет подряд было замечательное озеро с беседками и бесплатным зоопарком. Люди отдыхали, ловили рыбу, жарили шашлыки и просто гуляли. В озере жили ручные нутрии — славные зверушки, которые ели с рук и радовали посетителей. Потом пришли какие-то нелюди (вероятно, те, кто выкупил поля для выращивания, но это лишь предположения) и иссушили озеро ради бесплатного полива. И все… Теперь вместо озера большая безлюдная яма… уже несколько лет… Куда смотрят власти вообще? Прилагаю фото, как было раньше и как уныло стало сейчас”. Комментарии: “Автор, обернитесь вокруг… Людей осталось мало! Одни понаехавшие”, “Дерибан Крыма!!! Вот оно — бери, бабло заплати или куму / свату / брату с Мухосранска”, “Конченые рукожопы. Раньше все с поселка купались, рыбачили, отдыхали, росли. А сейчас испоганили ещё и забором обнесли”, “Крым нааш”, “Вчера проезжали мимо нашего водохранилища. Очень печальная картина — кольца голые торчат”, “Не раскачивайте лодку!”, “Совхоз выкупили, а озеро хотели почистить, и нарушили ландшафт. Теперь оно не наполняется, вода уходит в землю”

8. Константин Ерманов — коллаборант и активный участник захвата Крыма россией. Из “депутатов” Керчи на днях выгнали за вонючесть. Предатель описывает уничтожение Крыма россией и задается вопросом: “Разве это наш путь? Где мы свернули не туда?”. Подонок еще не понял, где свернул не туда.

9. Во всех крымских группах в соцсетях царит примерно такое: “Какой там праздник… Семь лет тотального беззакония и беспредела”, “Русский мир, однако”, “Щиты по трассе: 7 лет дома. 7 лет дурдома”, “А как вы видите развитие Крыма, ну, скажем, через 10 лет?”, “Тут бы деградация приостановить, а потом еще разгребать сделанное”. И только понаехавшие на крымских пабликах в ужасе от того, что читают. Оно и понятно. Еще чуток, и придут хозяева, спросят за серебряные ложки. Беги потом до Красноярска, теряя тапки

10. Вот и зима прошла. Вот так же когда-нибудь, встав на лыжи, уйдут непрошеные гости… Запах портянок и кирзачей нужно будет выветрить

11. Окупований Крим, Сімферополь, 27/02/2021. У день диверсанта (“день сил спеціальних операцій”) місцевий путлєр’югенд провів змагання штурмових трійок. Малюки-штурмовики захоплювали будівлю і знищували супротивника. А краще б вчилися відступати, бо деокупація щодня все ближче

P.S. Упоротая ватница и пособница оккупантов Юлия Вербицкая, которая переехала из Крыма в Москву и работает пропагандоншей, воет про уничтожение Крыма россией. Этим воем завершу сегодняшний выпуск: “Товарищи с материка (прим — из россии), сегодня в Крыму типа праздник — Русская весна. Только вот нет праздничного настроения, уж извините. Не могу праздновать, когда мой дом уничтожают — на наших глазах природа Крыма, который любим и мы, и вы, исчезает: Бакальская коса, Меганом, Форосский парк — все в заборах и стройках. Рушат столетние деревья и заповедные берега. Я не могу спать уже которую ночь, пишу обращения, а крымчане говорят: бесполезно, это россия. И знаете, какое у нас чувство сегодня? Бессилия. Выйдем на митинг — отпиз…дят и запишут в проукраинских деятелей — очень удобно. Бессилие… А нашу землю застраивают, нашу природу уничтожают. Куда вы приедете отдыхать? И что нам делать с ужасным чувством бессилия?”

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.