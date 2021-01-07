1. Оккупанты оштрафовали гражданского журналиста Вилена Темерьянова на 2000 рублей, обвинив его в “участии в массовом мероприятии”. 3 ноября 2020 года Темерьянов фотографировал людей, собравшихся возле здания “суда” в поддержку политзаключенных красногвардейского “дела Хизб ут-Тахрир”, которых оккупанты приговорили к длительным срокам заключения: Рустему Эмирусеинову дали 17 лет, Арсену Абхаитову — 13 лет, Эскендеру Абдулганиеву — 12 лет

2. Аянское водохранилище, являвшееся одним из основных источников пресной воды для Симферополя, почти полностью пересохло. Оно превратилось в пустыню с потрескавшейся землей, в низине которой осталась лишь маленькая лужа. В нее впадает исчезающий ручей, который когда-то был рекой Аян. Максимальная глубина водохранилища до российской оккупации доходила до 24,5 м. Объём водохранилища — 3,9 млн куб м воды. Нужно больше понаехов и военных баз!

3. По Симферополю в двух местах текут новые реки, а рашисты не могут их перенаправить в водохранилище. Так и живём

4. Крым встает с колен: “В Судаке больше нет детских лагерей. Все уничтожены. Сожалеем? Нет. Видимо, не востребовано. Востребованы апартаменты у моря, персональный пляж, яхтенные марины. Застроят высотками, им нужен красивый вид, уединение. А нам — заборы. Когда-то в Судаке были спортивные поля, стадион. У моря. Теперь нет, точнее, как бы есть”

5. Ялта. В целях геноцида и уничтожения крымчан, с дальнейшей их заменой на безропотных, неприхотливых лаптей, оккупанты приводят медицину к своим стандартам: “Скоро в поликлинике некогда курортного города прекратят работать не только узкие специалисты, но и терапевты. Детскую больницу на Халтурина закрыли три года назад, якобы на ремонт. В детской поликлинике в Ялте вот УЖЕ более 5 лет нет главных узких специалистов (лор, кардиолог…), что означает, что наши дети ПРЕСТУПНО не обследованы! В каких целя убивают медицину в Ялте”, — спрашивает ватница

6. В оккупированном россией Крыму за сутки выявили 225 новых случаев коронавирусной инфекции (+9 смертей). В Севастополе — 90 (+5 смертей). Количество зараженных увеличилось до 33 986 человек, в том числе 7 284 в Севастополе. Умерло 828 человек, в том числе 258 — в Севастополе

7. В Крыму все плохо… Лекарств как не было, так и нет, несмотря на все цирковые госпитали МО рф: “Кто ответит на вопрос, почему в аптеках Крыма нет антибиотиков, таких как цефтриаксон, да и многих других, которые так жизненно необходимы больным людям?”, “Аксенов на заседании сказал, что антибиотики должны назначаться только в стационаре, как и дексаметазон!! Ну, а то, что не ложат (в больницу), это проблемы ИНДЕЙЦЕВ, видимо”, “Так препаратов многих сейчас и в стационарах не хватает. В госпитализации отказывают, ссылаясь на отсутствие койко-мест. В Нижнегорской больнице не хватает кислородных концентраторов. На 86 больных их всего 24. Это что, геноцид?”, “Именно!!”

8. Бухту Капсель, где идет строительство путинского форума “Таврида”, оккупанты обносят забором

9. Рашист Анатолий Алиев из Питера на паблике Гурзуфа обучает местных любить заборы и бетонные стены, которыми оккупанты закрыли вид на море: “А безопасность детей? Закрыли Артек от вас, и все. Устроили нытье. Были в Украйне, там не таких правил. В россии есть требования к безопасному нахождению детей”. Комментарии: “Насмешили. Как же жил Артек без этих стен десятилетия? И ничего не происходило с детьми! И в школы мы туда ходили, и в садик”, “(Снова рашист пишет) Времена другие были”, “Резко изменились после 2013?)))”, “(Снова рашист) Как Крым вошел в состав россии, система образования у нас сформирована давно”, “Так, может, зря *вошел*? Почему-то сразу небезопасно стало, и заборы до небес выросли”, “Сидите в своей россии за заборами, раз вам нравится. А мы тут ни при чем”

10. Классика оккупанта: “На соседней улице поселился отставной ФСБшник из Пензы. Все происходит почти как после 1944 года — заслуженное ГБьё, получая льготы, прет в Крым. Теперь все будет обыкновенно и по плану: доносы, заявы, слежка”

11. Севастополь. Понаехи продолжают закрывать свой бизнес. На их место приходят новые понаехи, чтобы тоже испытать силы на оккупированной территории

12. У детей каникулы, бушует пандемия, но январские дидываивательные шабаши для детей никто не отменял

P.S. В Волгограде награждены медалями за захват Крыма рашисты, которые в 2014 году оккупировали Крым под видом “спонтанно возникшей самообороны”, а после — оккупировали часть Донецкой и Луганской областей. Я так понимаю, что рашисты уже совсем ничего не скрывают. Кроме того, в РОССИЙСКОМ “Союзе добровольцев Донбасса” сообщили, что в Екатеринбурге продолжается военная подготовка “добровольцев”, которые воюют против Украины — и так по всей россии, причем сообщения сопровождаются фотографиями и видео. ХРАШДАНСКАЯ война, ага. Собственно, сбежавший в россию от устроенного ею на Донбассе ужаса Павел Губарев подтвердил, что именно россия развязала войну против Украины.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.