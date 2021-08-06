Новолуние 8 августа: чем опасно и что нельзя делать

В воскресенье, 8 августа, в 16:51 по Киеву наступит последнее новолуние лета. Оно пройдет в созвездии Льва: по мнению астрологов, этот знак может сильно повлиять на развитие событий.

Сам период новой Луны является непростым и для многих может обернуться проблемами и конфликтными ситуациями. Как правильно себя вести, что можно делать, а чего нельзя, рассказывает OBOZREVATEL.

Новолуние 8 августа называют роковым, поскольку его точка будет находиться в напряженных аспектах к Урану и Сатурну. В связи с этим энергия суток будет нестабильной, с высоким риском конфликтов.

В то же время такое положение небесных тел "дает шанс на что-то новое, выходящее за пределы привычного", считает астролог Наталья Ларичева. По ее словам, Луна будет в соединении не только с Солнцем, но и с Меркурием, который "добавляет интеллекта".

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В августовское новолуние астрологи рекомендуют строить планы на новые проектыи реализовывать свежие идеи. При этом действовать нужно активно, так как Лев любит "напор". И хотя напряженные аспекты новой Луны потребуют немалых усилий, результат может оправдать все затраченные силы.

Кроме того, как и в любое другое новолуние, 8 августа астрологи советуют загадывать желания, чтобы энергия на их реализацию росла вместе с энергией Луны.

В период рокового новолуния следует быть особенно внимательным и стараться соблюдать баланс разных сфер жизни, иначе "перевес" может сказаться на здоровье.

Кроме, того следует быть осторожным в финансовых вопросах, избегая необдуманных трат. Полезным в новолуние будет устроить разгрузочный день, чтобы помочь организму обновиться и укрепиться.

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