Лунный календарь стрижек на август 2021: благоприятные и неблагоприятные дни

Лунный календарь стрижек на август 2021 года поможет выбрать наиболее удачную дату для смены прически. Так, с точки зрения астрологии, Луна зависимо от той или иной фазы может оказывать сильное влияние на здоровье и рост волос.

В частности, считается, что стрижка в благоприятное время способствует сохранению позитивной энергии и избавлению от отрицательной, а также обретению гармонии с собой и внешним миром. Когда поход в парикмахерскую будет наиболее удачным, а в какие дни от подобных процедур желательно воздержаться, рассказывает OBOZREVATEL.

Благоприятными для стрижки волос являются 4, 5, 10, 12, 13, 18, 23 и 27 августа.

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Дни 3, 7, 8, 9, 16, 17, 21, 22, 26, 28 и 30 августа в целом неблагоприятны для стрижки.

Благоприятными для окрашивания волос являются 1, 6, 10, 11, 12, 13, 19 и 31 августа. При этом 4 августа рекомендуется окрашивание оттеночными пенками и муссами, 5 и 22 августа – в золотые и светлые тона, 6 и 15 августа – в темные тона, 27 августа – хной или басмой, 31 августа – в цвет, чуть темнее естественного; 12 августа можно радикально поменять цвет волос.

Неблагоприятными для окрашивания волос являются дни 2, 3, 7, 8, 9, 14, 16, 17, 21, 23, 24, 28 и 29 августа.

Полнолуние – 22 августа.

Новолуние – 8 августа.

Растущая Луна – с 9 по 21 августа.

Убывающая Луна – с 23 по 31 августа.

Как сообщал OBOZREVATEL, стрижка Рэйчел, одной из главных героинь сериала "Друзья", вернулась в моду. По всей длине волос актрисы были светлые блики – такое окрашивание визуально добавляет объема прическе и позволяет придать ей глубину.