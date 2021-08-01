Посевной календарь на август 2021: благоприятные и неблагоприятные дни

Лунный посевной календарь на август 2021 года поможет организовать работы в саду и огороде с учетом влияния фаз Луны на те или иные растения. Так, в конце лета предстоит выполнить немалый объем работ на земле.

К этому времени поспевают бахчевые, картофель, фрукты. На участках идет сбор урожая и лекарственных трав; дачники косят, подстригают деревья и готовят землю к наступлению осенних холодов. OBOZREVATEL рассказывает, как спланировать труды наиболее благоприятным образом.

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В целом благоприятными для посевов и посадок являются дни 1, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31 августа.

Дни 2, 3, 4, 7, 8, 20, 21 и 22 августа неблагоприятны для посева, посадок и пересадок любых растений.

Полнолуние – 22 августа в 15:02.

Новолуние – 8 августа в 16:51.

Растущая Луна – с 9 по 21 августа.

Убывающая Луна – с 23 по 31 августа.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали, как выглядели дачи под Киевом в конце 1950-х. Это были небольшие домики, многие из которых строились для сотрудников государственных предприятий.