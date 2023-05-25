'Нормальная армейская структура': Пригожин высказался о вылазке 'ДРГ' в Россию и подбросил идею с 'обменом' Белгорода на Крым. Видео

Основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин высказался о вылазке "ДРГ" на территорию страны-террориста России. Он также подбросил идею с "обменом" Белгорода на Крым.

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Такое заявление он сделал во время собрания с наемниками. Соответствующее видео появилось в соцсетях. (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"То, что засылают сейчас "ДРГ", – нормальная армейская структура. Мы на самом деле вчера обсуждали и думали, что они закрепятся, странно, что они не закрепились. Если б мы пошли, мы бы закрепились и подтягивали бы резервы", – сказал Пригожин.

Он также "посоветовал" украинским защитникам захватить Белгород и обменять его на временно оккупированный Россией Крым.

"И просто бы начали отбирать кусок за куском, в течение недели дошли бы до Белгорода, потом бы начали его блокировать… если бы мы этим занимались, начали бы разносить Белгород… и после этого задали бы вопрос: "Не хотите ли Крым отдать?" – добавил основатель ЧВК.

Напомним, в России 23 мая заявили о новой атаке "диверсантов" на Белгородскую область, а спустя несколько часов отчитались о "разгроме националистов". По данным украинской разведки, РФ намерена перебросить туда дополнительные войска с фронта.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что события в Белгородской области вызывают "большую обеспокоенность".

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков провалил оборону региона, на которую потратил почти 10 млрд рублей. Техника российских добровольцев зашла беспрепятственно по автодороге Козинка – Белгород.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ГУР указали на ложь Москвы о боях в Белгородской области. Со стороны российских властей в регионе наблюдается паника, хаос и неопределенность, тогда как местное население симпатизирует российским добровольцам. А заявления Москвы о якобы "больших потерях" среди "националистов" являются пропагандистским фейком.