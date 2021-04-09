Ночные морозы и +20 днем: синоптик дала прогноз погоды на выходные

В Украине в ближайшие выходные, 10-11 апреля, обещают солнечную и сухую погоду. Дневная температура местами повысится до +20 градусов.

Хотя ночи будут в стране все еще морозными. Таким прогнозом поделилась синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По ее словам, ночная температура воздуха в суботу-воскресенье будет оставаться холодной. В частности, ожидается от 2 градусов мороза до 4-х тепла.

Зато днем во всех уголках Украины будет светить солнце. Столбики термометров поднимутся до +12... +18 градусов. А в воскресенье на западе даже до +20.

Карта погоды в Украине 10-11 апреля Facebook Натальи Диденко

В Киеве на выходные тоже прогнозируют тепло: в субботу воздух прогреется до +12... +14, а в воскресенье до +14... +16 градусов.

Диденко отметила, что во второй половине следующей недели в западной части Украины, на севере и местами в центральных областях, тех, что западнее, снова ожидается похолодание и даже возможен мокрый снег. Хотя такой прогноз предыдущий и, конечно, потребует уточнения.

Напомним: синоптики спрогнозировали, что со середины апреля в Украине можно ожидать настоящего весеннего тепла, но погода на майские праздники и Пасху вряд ли порадует. Подробнее об этом читайте в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Наталья Диденко отметила, что первое потепление в апреле спровоцирует южный антициклон "Пегги".