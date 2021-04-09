Нічні морози і +20 вдень: синоптикиня дала прогноз погоди на вихідні

В Україні найближчими вихідними, 10-11 квітня, обіцяють сонячну й суху погоду. Денна температура подекуди підвищиться до +20 градусів.

Хоча ночі будуть у країні все ще морозними. Таким прогнозом поділилася синоптикиня Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, нічна температура повітря в суботу-неділю залишатиметься холодною. Зокрема, очікується від 2 градусів морозу до 4-х тепла.

Натомість удень в усіх куточках України світитиме сонце. Стовпчики термометрів піднімуться до +12... +18 градусів. А в неділю на заході навіть до +20.

Карта погоди в Україні 10-11 квітня Facebook Наталії Діденко

У Києві на вихідні теж прогнозують тепло: в суботу повітря прогріється до +12… +14, а в неділю до +14… +16 градусів.

Діденко зазначила, що в другій половині наступного тижня в західній частині України, на півночі та подекуди у центральних областях, тих, що західніше, знову очікується похолодання і навіть можливий мокрий сніг. Хоча такий прогноз попередній і, звісно, потребуватиме уточнення.

Нагадаємо: синоптики спрогнозували, що із середини квітня в Україні можна очікувати справжнього весняного тепла, але погода на травневі свята і Великдень навряд чи потішить. Детальніше про це читайте в матеріалі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Наталія Діденко зазначила, що перше потепління у квітні спровокує південний антициклон "Пеґґі".