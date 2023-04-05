''Никакими словами не унять боль потери'': в боях на Луганщине погиб 19-летний воин из Житомирщины. Фото

Во время боев с российскими оккупационными войсками в Луганской области погиб украинский воин из Житомирской области Николай Бонтя. Защитник страны получил несовместимое с жизнью ранение 29 марта.

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Боец ВСУ погиб вблизи населенного пункта Белогоровка Луганской области. Об этом сообщает Бердичевская районная военная администрация (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Уроженец поселка Гришковцы Бердичевского района служил на должности гранатометчика 2 отделения 2 аэромобильного взвода 1 аэромобильной роты 1 аэромобильного батальона воинской части А 2120. 19-летний защитник Украины погиб во время выполнения боевого задания.

"Никакими словами не унять боль утраты. Ушел от нас юный воин: мужественный, храбрый и отважный. Поклоняемся доблести украинского героя, занявшего достойное место в рядах небесного воинства. Низкий поклон и благодарность за твой подвиг", – говорится в сообщении районной администрации.

Напомним, в боях с российскими оккупантами в Бахмуте Донецкой области 1 апреля погиб криворожец Константин Скиба. До полномасштабного вторжения России он был активным участником культурно-общественного центра ШELTER+, помогал подросткам из сложных семей.

Ранее в Житомире попрощались с погибшим в Мариуполе воином Павлом Спиридоновым. Мужчина родом из Запорожья отстаивал родную землю с начала боев на востоке в 2014 году и принял свой последний бой год назад. Однако его тело удалось забрать только недавно.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Черкасской области простились с погибшим военнослужащим Александром Тараном. Героя похоронили 2 апреля – в день его рождения.

– В Ивано-Франковске попрощались с четырехкратным чемпионом мира по кикбоксингу и экс-депутатом городского совета 32-летним Виталием Мериновым, который погиб, защищая Украину от российских оккупантов.