Нидерланды вместе с Германией и Данией предоставят Украине 100 Leopard, – Рютте

Западные партнеры продолжают оказывать Украине военную помощь в борьбе против страны-агрессора России. Нидерланды вместе с Германией и Данией предоставят Украине 100 Leopard.

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Такое заявление в пятницу, 17 февраля, на совместной пресс-конференции сделал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Ответный брифинг транслировался в YouTube.

Рютте отметил, что одним из аспектов в ходе переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским стала военная помощь.

"Мы вместе с Германией и Данией предоставим 100 танков Leopard, вместе с Германией и США – ЗРК Patriot, а также танки Leopard-2 с боезапасом...", – отметил он.

По срокам поставок Рютте отметил, что как только первые танки будут готовы, они будут переданы Украине. По его словам, это произойдет "быстрее".

Он также уточнил, что Нидерланды вносят значительный вклад в поставку танков Leopard-2, в частности, обеспечивают необходимую комплектацию и тренировку экипажей.

Кроме того, премьер-министр Нидерландов отметил, что сейчас нужно делать все, что необходимо для победы Украины и ее обороны от России.

Напомним, 13 февраля стали известны подробности "турбокурса" для украинских танкистов в Польше. Там по ускоренной программе они овладевают немецкими танками Leopard 2. В рамках первого курса западные инструкторы подготовят 105 танкистов.

В Германии также 13 февраля приступили к обучению украинских экипажей танков Leopard 2. Тренировки должны закончиться в марте.

Ученые танковые экипажи смогут сразу идти в бой: по данным министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, которые он озвучил 31 января, в первой волне поставок Украина получит 120-140 современных западных танков Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams.