В Германии стартовали учения украинских военных на танках Leopard 2

В Германии сообщили, что 13 февраля начали обучение украинских экипажей танков Leopard 2. Тренировки должны закончиться до начала второго квартала 2023 года (то есть в марте или, с меньшей вероятностью, в конце февраля).

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О старте учений объявили представители Минобороны ФРГ, передает Die Zeit. Официальные лица говорят, что в основном обучение воинов Сил обороны будет проходить в школе танковых войск в городе Мюнстер.

В Бундесвере ожидают, что передача танков и завершение учений будут синхронизированным процессом.

Напомним, что федеральное правительство пообещало Украине 14 танков Leopard 2A6. Эту военную технику передадут и другие союзники Киева.

Также Берлин пообещал военнослужащим нашей страны боевые машины пехоты Marder. Программа обучения по выполнению боевых задач с помощью этих немецких БМП уже стартовала.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее немецкие СМИ заявили, что учения воинов ВСУ по управлению танками Leopard 2 будет происходить в турбо-режиме.

– 31 января министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина получит 120-140 современных западных танков Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams в первой волне поставок.

– Министр обороны ФРГ Борис Писториус говорил, что первый батальон Leopard 2 от западных партнеров может быть доставлен в марте или апреле этого года.

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