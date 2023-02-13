Начался ''турбокурс'': в Польше украинские танкисты проходят обучение на Leopard 2. Видео

В Польше начались учения украинских танкистов по освоению танков Leopard 2. 105 украинских военных пройдут "турбокурс".

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Об этом сообщают "Радио Свобода" и Укринформ. Руководитель учебной группы полигона 10-й бронетанковой бригады Кшиштоф Серадский рассказал, что в тренировках принимают участие 21 экипаж танков, а также технический персонал обслуживания танков.

Учения украинских защитников по 10-12 часов в день продолжаются уже неделю, а общий курс – около месяца.

Серадский отметил, что защитники Украины имеют опыт управления танками, поэтому им не трудно освоить новые машины.

Учения проходят на польских танках Leopard 2, а также на танках, переданных Канадой.

Вероятно, со временем в Польшу на обучение прибудет новая группа украинских военных.

Стоит отметить, что в Германии также сообщили, что 13 февраля приступили к обучению украинских экипажей танков Leopard 2. Тренировки должны закончиться к началу второго квартала 2023 года (т. е. в марте или, с меньшей вероятностью, в конце февраля).

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 января министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина получит 120-140 современных западных танков Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams в первой волне поставок.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что первый батальон Leopard 2 от западных партнеров может быть доставлен в марте или апреле этого года.

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