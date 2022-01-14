Неизвестные взломали сайты украинского правительства и разместили угрозы. Фото

В ночь на 14 января неизвестные сломали ряд сайтов украинского правительства. Сначала кибератаке подвергнулся портал Министерства образования и науки, где пользователей "встречали" угрожающие сообщения.

На утро пятницы в нормальном режиме не работали также сайты МИД, Минагрополитики и Дії. Украинцы начали жаловаться на это в сети, в некоторых ведомствах уже прокомментировали событие (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

В частности, на странице mon.gov.ua на темном фоне появились перечеркнутые знаки с профилем свиньи, гербом, картой и флагом Украины. Ниже разместились обведенные красной рамкой сообщения с угрозами на украинском, русском и польском языках.

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В них киберпреступники утверждают, что все личные данные украинцев были "загружены в общую сеть".

"Все данные на компьютере уничтожаются, восстановить их невозможно. Вся информация о вас стала общедоступной, бойтесь и ждите худшего", – говорится в предупреждении.

Также его неизвестные авторы заявили, мол, это украинцам за их "прошлое, настоящее и будущее". А еще "за Волынь, ОУН-УПА, Галичину, Полесье и исторические земли".

"Сайт МОН потерпел кибератаку хакеров", "Что происходит?", "Кто-то саботирует ВНО", "Странное сообщение на сайте, пусть хакнули, но чего сайт МОН? И не звучит как от украинцев", – написали пользователи сети под сообщениями министерства на официальной странице Facebook.

Также не работал портал Дія – на нем указывалось, что он временно недоступен. А еще сайты Министерства иностранных дел (МИД) и Министерства аграрной политики и продовольствия (Минагрополитики), где открывалось аналогичное объявление от взломщиков, что и на сайте Минобразования.

"В связи с глобальной атакой в ночь с 13 на 14 января 2022 года официальный сайт Министерства образования и науки временно не работает. Пока продолжаются работы по устранению неисправности, а также работает киберполиция, просим пользоваться официальными вебресурсами Минобразования", – прокомментировали событие в ведомстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле прошлого года кибератаке подвергнулся сайт Военно-морских сил ВСУ. В Минобороны объяснили, что его сломали хакеры из России.