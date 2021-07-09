Хакеры взломали сайт Военно-морских сил Украины: ответственность взял "Джокер ДНР"

Надежда Данищук
Надежда Данищук
Политика
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Хакеры взломали сайт Военно-морских сил Украины: ответственность взял 'Джокер ДНР'

В пятницу, 9 июля перестал работать сайт Военно-морских сил Вооруженных сил Украины – navy.mil.gov.ua. Причины сбоя пока не известны.

При попытке загрузить вебресурс ВМС ВСУ в браузере появляется сообщение о том, что связи с сайтом нет. Позже ответственность за сломанный сайт взял на себя некий "Джокер ДНР".

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Сайт "лежит" уже более 2 часов. Сначала вместо всех новостей на главной странице появлялась фотография Джокера и одинаковый текст:

"Взял попользоваться ваш сайт на время учений. Вдруг не все знают, кто на них приехал, так я список выложу".

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В своем Telegram-канале "Джокер ДНР" сообщил, что он якобы "забрал" сайт ВМСУ с некоторыми другими ресурсами под свой контроль. Хакеры пообещали выложить списки участников морских учений Sea Breeze.

"Хочу, чтобы весь мир знал, что каждый, кто будет сотрудничать с Украиной, получит только неприятности и унижения. Многие унижений! Ах-ха-ха-ха-ха-ха-ха ...", - написали хакеры.

Также в этом Telegram-канале обнародован ряд документов, которые якобы имеют отношение к учениям, с припиской: "и это только начало".

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В настоящее время медийный ресурс ВМС продолжает быть недоступным. Однако никаких официальных комментариев по этому поводу пока нет.

Сообщение браузера при попытке зайти на страницу сайта ВМС Украины сейчас

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине внезапно перестали работать сразу несколько сайтов государственных структур: Офиса президента, СБУ, НАБУ, СВР, ГБР и госслужбы специальной связи и защиты.