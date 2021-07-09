Хакеры взломали сайт Военно-морских сил Украины: ответственность взял 'Джокер ДНР'

В пятницу, 9 июля перестал работать сайт Военно-морских сил Вооруженных сил Украины – navy.mil.gov.ua. Причины сбоя пока не известны.

При попытке загрузить вебресурс ВМС ВСУ в браузере появляется сообщение о том, что связи с сайтом нет. Позже ответственность за сломанный сайт взял на себя некий "Джокер ДНР".

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Сайт "лежит" уже более 2 часов. Сначала вместо всех новостей на главной странице появлялась фотография Джокера и одинаковый текст:

"Взял попользоваться ваш сайт на время учений. Вдруг не все знают, кто на них приехал, так я список выложу".

В своем Telegram-канале "Джокер ДНР" сообщил, что он якобы "забрал" сайт ВМСУ с некоторыми другими ресурсами под свой контроль. Хакеры пообещали выложить списки участников морских учений Sea Breeze.

"Хочу, чтобы весь мир знал, что каждый, кто будет сотрудничать с Украиной, получит только неприятности и унижения. Многие унижений! Ах-ха-ха-ха-ха-ха-ха ...", - написали хакеры.

Также в этом Telegram-канале обнародован ряд документов, которые якобы имеют отношение к учениям, с припиской: "и это только начало".

В настоящее время медийный ресурс ВМС продолжает быть недоступным. Однако никаких официальных комментариев по этому поводу пока нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине внезапно перестали работать сразу несколько сайтов государственных структур: Офиса президента, СБУ, НАБУ, СВР, ГБР и госслужбы специальной связи и защиты.