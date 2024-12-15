Не только декоративная функция: почему в СССР массово делали стены из стеклоблоков

Стеклоблоки, знакомые многим жителям СССР, пережили новый всплеск популярности в современном дизайне. Этот архитектурный элемент, ставший символом социалистического модернизма 60-70-х годов, когда-то выполнял не только декоративную, но и важную функциональную роль.

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Благодаря своей уникальной конструкции они обеспечивали экономию энергии, прочность и сохранность тепла. Изобретение стеклоблоков принадлежит американцу Джеймсу Пенникику, создавшему их в конце XIX века.

Первоначально эти стеклянные квадраты использовались для перенаправления солнечного света в помещение, уменьшая потребность в искусственном освещении. Производство развивалось в США и Европе, а позже пришло и в Российскую империю, где стеклоблоки устанавливали в подвалах.

В СССР этот материал начали изготавливать в 1930-х годах, а в последующие десятилетия он получил широкое распространение. Стеклоблоки использовали для строительства внутренних и наружных стен, перегородок, а также как декоративные элементы в зданиях государственных учреждений. Их выпуск регулировался ГОСТом 9272-75, что гарантировало высокое качество материала.

Известность стеклоблоков в советской архитектуре объяснялась их универсальностью. Кроме декоративной функции, они служили экономии электроэнергии, имели низкую теплопроводность и выдерживали различные погодные условия. Производители предлагали разные варианты: гладкие или рифленые поверхности, а также три основных цвета – синий, желтый и зеленый.

Сегодня стеклоблоки снова становятся трендом в современном дизайне. Они используются как элемент декора в квартирах и офисах, создавая стильные перегородки или акцентные стены. Благодаря новым технологиям изготовления стеклоблоки теперь могут быть матовыми, прозрачными и доступными в богатой цветовой гамме.

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