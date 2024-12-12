Дефицит и все своими руками: как делали ремонты в СССР

В советское время ремонт квартиры был настоящим испытанием на изобретательность и терпение. Получив новый дом от государства, многие семьи сразу приступали к его обустройству.

Видео дня

Однако нехватка строительных материалов и услуг делала этот процесс долгим и изнурительным. Даже обычный косметический ремонт мог растянуться на годы, а каждый результат зависел от умения, связей и фантазии жителей.

Дефицит как главное препятствие

В советских магазинах стройматериалы почти отсутствовали. Обои, линолеум, плитка или даже обойный клей "Бустилат" попадали на полки редко.

Граждане "охотились" за товарами через знакомых или давали взятки работникам магазинов, чтобы получить доступ к дефициту через служебный вход. Некоторые материалы, например югославские обои, считались настоящей удачей.

Чаще всего стройматериалы "несли" со строительных трестов или заводов, а краску покупали с особой осторожностью: качество зависело даже от выпускаемой ею изменения.

Ремонт своими руками

Из-за отсутствия доступа к профессиональным ремонтникам большинство граждан брались за работу самостоятельно. В этом участвовали все члены семьи, каждому находилось дело. Обои клеили на газетную подложку, чтобы они лучше держались на неровных стенах. Газеты стали универсальным материалом: ими накрывали пол, стены и даже производили "ремонтные шапки" для мастеров.

Материалы и инструменты

Ассортимент обоев по тем временам был ограничен: бумажные обои с горизонтальными или вертикальными полосками были основным выбором. Если "Бустилата" не было, использовали клейстер из муки или крахмала. Виниловые обои или паркет были роскошью, а обычный линолеум часто трескался уже через несколько лет. На пол под линолеум не клали никакие подкладки, из-за чего деревянные доски проступали сквозь покрытие.

Процесс ремонта

Ремонт обычно начинался с побелки потолков, выполняемой вручную или с помощью пылесоса, работавшего на выдувание. Стены красили синей или зеленой краской, которые было проще достать. Когда окрашивали пол, мебель часто не передвигала, оставляя необработанные участки под ними.

Для экономии времени и материалов новые обои часто клеили поверх старых. Во многих квартирах к моменту распада СССР было до 10 слоев обоев, между которыми прятались тараканы или даже мыши.

Жилищные условия при ремонте

Ремонт производился в условиях, когда несколько поколений семьи жили в одной квартире. Вещи просто переносили из комнаты в комнату. В "однушках" ситуация была еще более сложной, поскольку места для передвижения мебели почти не было.

Творческий подход

При всех трудностях некоторые советские граждане находили способы придать оригинальности своему ремонту. Некоторые создавали витражи на окнах, изготовляли декоративные перегородки или украшали стены лоскутками ткани. Другие красили потолки синькой, чтобы они напоминали голубое небо.

Последствия дефицита

Отсутствие качественных материалов и услуг оставляло след в виде квартир. Даже в новых домах завершающие этажи часто украшали материалами низкого качества из-за хищения. Дверь и окна были кривыми, а сантехника и батареи могли служить десятилетиями без замены.

Ремонт в СССР стал эмблемой тогдашнего быта: экономия, дефицит и самостоятельность определяли процесс и итог. Несмотря на ограниченность ресурсов, советские люди находили способы сделать свои дома более уютными, проявляя изобретательность и настойчивость.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как власти СССР выпускали книги и журналы, что можно сделать, чтобы было легче выжить в условиях нищеты.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.