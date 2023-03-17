Путина признали международным военным преступником: что это значит и какие последствия будет иметь

Международный уголовный суд в Гааге издал международный ордер на арест президента России Владимира Путина. Теперь российский президент имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления – незаконного принудительного перемещения украинских детей.

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Об этом на брифинге сообщил генеральный прокурор Украины Андрей Костин. Он добавил, что кроме Путина суд выдал ордер на арест президента уполномоченной по правам ребенка РФ Марии Львовой-Беловой.

"Это значит, что за пределами России Путина должны арестовать и передать в суд. А мировые лидеры будут трижды думать, прежде чем давить ему руку или садиться с ним за стол переговоров. Мир получил сигнал, что российский режим является преступным, а его руководство и приспешники будут привлечены к ответственности", – сообщил Андрей Костин.

Он подчеркнул, что это историческое решение для Украины и всей системы международного права.

"Благодарю за него лично прокурора МУС Карима Хана. Мы ежедневно тесно сотрудничаем по расследованию преступлений, совершенных против Украины. В частности, по насильственной депортации детей, Офис генерального прокурора передал МКС более 40 томов материалов – более 1000 страниц", – добавил Костин.

Он отметил, что в целом в производствах, в которых Офис генпрокурора осуществляет процессуальное руководство, зафиксирована депортация более 16 тысяч детей из Донецкой, Луганской, Харьковской и Херсонской областей, но реальная цифра может быть значительно большей.

"Нет никаких сомнений, что это спланированная политика РФ, направленная на уничтожение Украины как государства и украинцев как нации. Похищая наших детей, Россия буквально крадет наше будущее. Нам удалось вернуть домой 308 детей. Должны вернуть их всех. И осудить в украинских и международных судах каждого причастного к принудительной депортации украинских детей. А также к другим военным преступлениям, преступлениям против человечности, геноциду и тяжелейшему международному преступлению – агрессии", – заявил генеральный прокурор Украины.

Он заверил, что это лишь начало долгого пути к восстановлению справедливости, и Украина должна пройти этот путь совместно со всем свободным миром.

"Ожидаем от всех государств, которые считают себя частью цивилизованного мира, соответствующих шагов по привлечению подозреваемых в совершении международных преступлений к ответственности. Даже если это самые высокие вожди российского террористического режима. Особенно если это самые высокие вожди российского террористического режима", – подытожил Андрей Костин.

Как известно, по состоянию на данный момент Римский устав Международного уголовного суда подписали и ратифицировали 122 государства мира. Они обязаны неукоснительно выполнять решения Суда.

Напомним, что в 2014 и 2015 годах Украина обратилась в Международный уголовный суд с запросами по расследованию военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных на территории Украины. В 2022 году были приняты необходимые изменения в законодательство, которые позволили Офису прокурора МУС полноценно проводить расследование в Украине.

В МУС было передано более 40 томов материалов уголовного производства. В частности, электронные доказательства, протоколы обзоров по методике Беркли, протоколы с видеодопросами свидетелей и потерпевших. В рамках уголовного производства, начатого по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины), проверяется информация о принудительной депортации 16 226 детей. Досудебное расследование продолжается и осуществляется СБУ.

В ближайшее время представительство Офиса прокурора МУС заработает в Украине.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 17 марта Международный уголовный суд в Гааге издал международные ордера на арест президента России Владимира Путина и российской уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.