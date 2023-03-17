Пропагандистка Симоньян пригрозила ядерным ударом стране, которая арестует Путина

Российская топ-пропагандистка Маргарита Симоньян пригрозила, что Москва может ударить ядерным оружием по стране, которая арестует главу Кремля Владимира Путина. Так главный редактор Russia Today отреагировала на решение Международного суда в Гааге (Нидерланды) по делу о депортации украинских детей оккупантами в Россию.

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Пропагандистка на своем Telegram-канале 17 марта прокомментировала ситуацию в традиционном для Кремля стиле – с угрозами и напоминанием о том, что РФ – ядерное государство. Она утверждает: мол, как только российского президента арестуют, по стране, которая сделает это, будут выпущены ракеты.

"Хотела бы я посмотреть на страну, которая по решению Гааги арестует Путина. Минут через восемь. Или сколько там составит подлетное время до ее столицы", – написала Симоньян, прозрачно намекая на "красную кнопку".

Почему-то она упустила из виду, что ядерный удар затронет и самого арестованного, который будет находится в стране, которую атакует РФ.

"А ничего, что Путина тоже, мягко говоря, заденет?" – спрашивают пользователи сети.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 17 марта 2023 года Международный уголовный суд (МУС) в Гааге огласил о том, что он выдал ордеры на арест Владимира Путина, а также уполномоченной президента РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Они официально получили статус подозреваемых.

– Как пояснил генеральный прокурор Украины Андрей Костин, решение МУС означает, что за пределами России фигурантов должны арестовать и передать в суд. 122 государства мира обязаны неукоснительно выполнять решения Международного уголовного суда.

– Интернет-пользователи уже создали фотожабы и мемы о том, что Путин может стать "уголовником".

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