Не Масленица и Масляна: как правильно называть праздник в Украине и почему есть большая разница

Неделя накануне Великого поста издавна была связана с проводами зимы и имела различные названия: Колодий, Сиропусная, Сырная неделя, Заговины или Запусты. В украинском языке традиционно используется название Масниця. Вариант "Масленица" является производным с русского.

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Масниця – больше, чем просто праздник, это важная часть нашего культурного наследия. Сохраняя ее настоящее название и традиции, мы бережем свою идентичность и утверждаем украинскую культурную самобытность. OBOZ.UA рассказывает, почему украинская Масниця – это не Масляна и точно не Масленица.

Масниця и Масленица

В Академическом толковом словаре (1970–1980) и Большом толковом словаре современного украинского языка можно встретить варианты Масляна (хотя это реже употребляется в разговорном языке) и Масленица.

Историки подчеркивают, что этот праздник традиционно называли Масницей или даже Колодием, а термин Масляна был распространен только в областях, близких к России.

Древнее название Колодий

Считается, что период Масленицы был важным этапом подготовки к приходу весны, и потому он тесно связан с традициями народного календаря, отражающего смену сезонов. Особенность этого праздника заключалась в обрядах, связанных с "колодками", и именно они помогают раскрыть подлинное содержание и символику Колодия.

Одним из самых интересных обрядов было "колодование", когда к ногам незамужних ребят привязывали колодки – небольшие деревянные бруски. Это было символическим наказанием за то, что они не создали семьи в течение года: "Не жинився єси, то колодку носи!".

Чтобы избавиться от колодки, нужно было откупиться – угостить женщин или пожертвовать в пользу общины.

В понедельник утром замужние женщины собирались в кабаке, где устраивали пышное застолье и выполняли обряд колодки. Одна из девушек приносила палку или полинце, которое символизировало "колодку". Все вместе обвивали его полотняной тканью, как младенца, и приговаривали: "Наша "Колодка" родилась!"

В понедельник "колодка рождалась", во вторник – "крещалась", в среду – "крестины", в четверг – "умирала", в пятницу "колодку хоронили", в субботу – "оплакивание колодки", а в воскресенье проходило завершение жизненной судьбы "колодки". Эти действия, несмотря на названия, носили шутливый характер.

По другой версии название "Колодий" связано с древним славянским богом Колом, который символизировал солнечный цикл и возрождение природы. Считалось, что Масленица олицетворяет борьбу между зимой и весной, где в конечном итоге весна одерживает победу. В некоторых регионах также существовал культ бога Колодия – покровителя брака, дарившего здоровье, согласие и изобилие тем, кто создавал семьи.

Русский праздник Масленница

В России традиционно готовили блины с разными начинками, а также устраивали массовые драки "стенка на стенку", чтобы продемонстрировать свою силу и выносливость.

В Украине же традиции, связанные с русским праздником Масленицы и выпеканием блинчиков, в значительной степени были введены во времена СССР. В этот период на территории Союза навязывали одинаковые праздники, чтобы вытеснить местные культуры и обычаи народов, входивших в состав империи.

В результате аутентичные традиции разных народов стали забываться и трансформироваться. Так почти исчез обряд Колодия. Кроме того, историки отмечают, что традиционно украинцы на Масленицу выпекали не блины, а вареники с разными начинками.

Ранее OBOZ.UA подробно рассказывал о значении каждого дня Масленицы.

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