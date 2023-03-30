''Не хочу выезжать из Лавры, как в своем доме жили'': в сети отреагировали фотожабами на демарш Паши-''Мерседеса'' и УПЦ МП

В среду, 29 марта, истек срок договора аренды национального заповедника "Киево-Печерская лавра" с УПЦ МП. Сегодня служители русской церкви должны были выехать с территории Лавры и допустить комиссию Минкульта в храм, но этого не произошло.

Видео дня

Там развернулись настоящие баталии со "спецэффектами". Традиционно украинцы отреагировали на скандал мемами. OBOZREVATEL собрал самые интересные из них.

Утром в четверг возле одного из храмов начали собираться верующие УПЦ МП, не желающие допускать туда членов комиссии Минкульта. Они заблокировали проход в церковь и не пускают внутрь представителей комиссии.

Позже к верующим вышел бывший наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел, который агрессивно разговаривал с журналистами и угрожал их избить палкой. Кроме того, он отказался признавать, что Россия напала на Украину.

Прихожане УПЦ МП также, прикрываясь верой, начали цинично возражать против российской агрессии против Украины. Более того, одна из прихожанок выдала, что Украина сама виновата в том, что Россия на нее напала.

Все это "шоу", устроенное пророссийскими гражданами, легло в основу народного творчества. Больше всего шуток было именно о митрополите Павле. Например, его сравнили с россиянкой, которая прославилась тем, что очень "не хотела ехать из Крыма, из Алушты" после первой "бавовны" на временно оккупированном полуострове.

Также украинцы провели параллель между "выселением" УПЦ МП и тем, как оккупанты убегают из освобожденных украинских городов, прихватив с собой имущество украинцев, в частности, унитазы.

Досталось и министру культуры Украины Александру Ткаченко, который, по мнению украинцев, не оказывает достаточного давления для "выселения" УПЦ МП.

Напомним, предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний обратился к братии Киево-Печерской Свято-Успенской лавры и общественности. Он призвал содействовать процессу освобождения монастырского комплекса "от московского ига" и заверил, что их будут защищать от запугиваний со стороны нынешнего главы Лавры.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!