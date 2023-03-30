'Если мы это заработали, мы получаем': верующая УПЦ МП оправдала развязанную Россией войну, назвав виновной Украину. Видео

Верующие УПЦ МП пришли в Киево-Печерскую Лавру и, прикрываясь верой, начали цинично отрицать российскую агрессию против Украина. Более того, одна из прихожанок выдала, что Украина якобы сама виновата в том, что Россия на нее напала.

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Другие же верующие говорили нарративами, которые повсеместно использует российская пропаганда. Об этом сообщает "Радио Свобода" в Twitter (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Отвечая на вопрос журналистов о российской агрессии, верующая назвала украинцев и россиян "русскими, русичами и славянами". Также женщина бесцеремонно на камеру заявила, что якобы украинцы виновны в том, что россияне пришли к нам в страну убивать людей и стирать с лица земли целые населенные пункты.

"Мы все русские, русичи… славяне… Если мы заработали, мы это получаем. Да, у каждого свой грех", – выдала верующая УПЦ МП.

Другая так называемая верующая заявила, что священники УПЦ МП якобы никоим образом не связаны с государство-террористом Россией.

"Я много слышала слухов о том, что тут в Лавре есть связи с Россией, с российским православием, о том, что тут ФСБшники живут, что тут хранят оружие – это все неправда", – заявила прихожанка.

Еще один верующий внезапно стал говорить нарративами, присущими российской пропаганде. В частности, мужчина считает, что к власти в Украине пришли "безбожники, которыми руководят иностранцы".

"Безбожникам, которые пришли к власти, иноверцам, инородцам, которыми руководят иностранцы, мы не отдадим свою святыню. Будем молиться, пока молимся. Святые угодники за нас молятся", – сказал мужчина.

Напомним, митрополит Украинской православной церкви Московского патриархата Павел пришел на территорию Киево-Печерской лавры и начал угрожать физическим насилием представителям СМИ. Более того, он отказался признавать, что Россия напала на Украину.

Ранее митрополит Павел на фоне выселения из Киево-Печерской лавры разразился угрозами и проклятиями в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Он "гарантировал", что Бог не простит лидеру государства изгнание Московской церкви.

Отметим, что 10 марта национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" сообщил о расторжении договора аренды с мужским монастырем УПЦ МП. Его представители должны были покинуть территорию Лавры до 29 марта.

В "день Х" в Киево-Печерской лавре начали собираться верующие УПЦ МП. Сотни людей пришли на территорию монастыря якобы помолиться, но заодно успели устроить скандал. Одна из ярых поклонниц УПЦ МП набросилась на представителей СМИ и заявила, что Лавру никто не покинет.

Как сообщал OBOZREVATEL, настоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний назначил исполняющим обязанности наместника Свято-Успенской Киево-Печерской лавры архимандрита Авраамия (Лотыша). Он выразил надежду, что государство поможет защитить наместника и монастырь от возможных провокаций со стороны приверженцев Московского патриархата.

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