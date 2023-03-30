С территории Киево-Печерской лавры пытались вывезти икону, машину развернули назад. Фото

С территории Киево-Печерской лавры в четверг, 30 марта, в багажнике машины пытались вывезти икону. Этому помешали правоохранители.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. На территории заповедника работает специальная комиссия, которая, в частности, проверяет наличие принадлежащих государству ценностей.

Так, на выезде с территории Киево-Печерской лавры стражи порядка остановили легковой автомобиль. При осмотре машины в багажнике была обнаружена икона. Представитель заповедника сообщил, что ее вывозить нельзя, и после того, как икона была возвращена в Лавру, машину выпустили с территории.

Стоит добавить, что в Киево-Печерской лавре в четверг, 30 марта, возле одного из храмов начали собираться верующие УПЦ МП, не желающие допускать туда членов комиссии Минкульта. На месте находятся правоохранители, а бывший наместник Павел угрожал журналистам избить их палкой.

Ранее бывший наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (настоящее имя – Петр Лебедь), известный под прозвищем "Мерседес", на фоне выселения из святыни разразился угрозами и проклятиями в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Он "гарантировал", что Бог не простит лидеру государства изгнания московской церкви.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее епископ УПЦ МП митрополит Павел заявил, что представители Московского патриархата не намерены покидать Киево-Печерскую лавру. По его словам, служители российской церкви якобы обладают законным правом находиться в обители.

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