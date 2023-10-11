Не Эйнштейн. Ученые назвали самого умного человека в истории: кто получил звание

Обычно, когда мы хотим указать на выдающийся ум какого-то человека, мы сравниваем его с Альбертом Эйнштейном. Он действительно был выдающимся мыслителем и мог бы войти в круг претендентов на звание самого умного человека в истории. Но некоторые исследователи истории науки и научные журналисты называют и другие имена.

Так в статье издания Real Clear Sciences пальму первенства получает другой ученый, внесший огромный вклад в физику. А также в математику, астрономию, философию и так далее. Это английский ученый 17-18 веков, сэр Исаак Ньютон.

Что мы подразумеваем под словом "умный"?

Обычно, говоря об объеме знаний человека мы употребляем слова "умный" и "интеллектуал" практически как синонимы. Но в среде психологов, нейробиологов и экспертов по искусственному интеллекту идут споры о том, что такое интеллект на самом деле. Обычно его понимают как способность к обучению, размышлению, пониманию и подобным формам умственной деятельности; способность схватывать истины, отношения, факты, значения и т.д.

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А это определение не охватывает знания как таковые. То есть, технически, человек может самостоятельно постичь тонкости квантовой механики, но не принести обществу никакой пользы из-за своей необразованности. А может быть так, что человек будет знать много фактов и теорий из разных областей знания, но ни одной из них не овладеет глубоко. Таких людей мы называем эрудитами. Есть также творческая гениальность. Мышление творческих людей сильно отличается от типичного. И именно сэр Ньютон был одновременно интеллектуалом, эрудитом и творческим гением.

Что мы знаем о Ньютоне?

За свою жизнь исследователь, проживший 84 года (1643-1727), успел побыть членом парламента, президентом Королевского научного общества, директором Королевского монетного двора и занимался кучей разных дел. Про его биографию известно достаточно много. Например, в своей работе он использовал энциклопедические знания и творческий подход.

Ньютон был подлинным эрудитом. Он владел не только физикой и математикой, но и был уважаемым богословом и оставил ощутимое влияние на философию. Он имел собственную интерпретацию Библии и математически рассчитал, что второе пришествие Иисуса Христа состоится в 2060 году. Впоследствии исследователи биографии Ньютона подсчитали, что более половины его опубликованных работ были посвящены именно богословию.

Практиковал ученый и алхимию. Идея превращения различных веществ, прежде всего металлов, в золото была в то время вполне научной задачей. Несмотря на то, что это совершенно невозможно с точки зрения законов природы, люди, пытавшиеся добиться в этом успеха, совершали попутно настоящие открытия. К примеру, открыли фосфор.

Еще одна отрасль, где Ньютон добился незаурядных успехов – это экономика. В более поздние годы своей жизни он начал заниматься решением проблем несформированной денежной теории и интересовался взаимодействием разных валют. К тому же, получив должность главы монетного двора, он с огромным рвением взялся за борьбу с фальшивомонетчиками. За это Ньютона невзлюбил Уильям Чалонер – известный мошенник, зарабатывавший именно на подделке денег, и в ответ начал угрожать его личной безопасности. Ученый не остался в долгу и начал преследовать своего обидчика, подкупал мошенников Чалонера даже из числа его любовниц и соратников, чтобы получить больше информации о нем, и наконец добился его ареста и казни.

А как человек глубоко творческий, он создавал невиданные научные инструменты. Например, для изучения ускорения, изменения скорости, потребовался инструмент, выходящий за рамки базовой алгебры. И он создал нотацию Исаака Ньютона для дифференцировки (которую также называют точечной нотацией). В 17 веке не было ничего подобного, ученый изобрел этот инструмент с нуля.

Он также разработал алгебраическую функцию для вычисления кривых и создал знаменитый бином Ньютона. Исследователь разработал телескоп-рефлектор и придумал делать на ребрах монет зазубрины, чтобы уберечь их от обрезки и защитить от кражи.

Цена гениальности

Вместе с умением нестандартно и эффективно мыслить Ньютон получил затворнический и антисоциальный характер, он прожил очень одинокую жизнь. Некоторые исследователи его жизни предполагают, что он мог иметь расстройство аутичного спектра и страдать определенными психическими заболеваниями. Среди вероятных диагнозов называют обсессивно-компульсивное и биполярное расстройство. Он был неспособен общаться с людьми. А огромное количество ошибок в его письмах может быть признаком шизофрении.

Установить, действительно ли это, невозможно, ведь такие диагнозы ставят только живому человеку. Поэтому психиатры могут только предполагать, что творилось в голове Ньютона. Во всяком случае, исследователи истории науки сходятся на том, что он точно был самым умным человеком своего времени и, вполне возможно, что и все времен.

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