Названо терміни поставки 5 млн доз китайської вакцини від COVID-19 до України

Україна отримає 5 млн доз вакцини від коронавірусу CoronaVac, яка розроблена китайською компанією Sinovac, у першому півріччі 2021 року.

На сайті фармацевтичної компанії "Лекхім" повідомляють, що відповідну угоду вже укладено.

"Група "Лекхім" і компанія Sinovac Biotech, які є партнерами, досягли угоди в переговорах, що тривали протягом 10 місяців, про співпрацю в питанні дистрибуції і локалізації виробництва в Україні вакцини проти вірусу SARS-CoV-2 терміном на 5 років", – йдеться в повідомленні.

У пресрелізі уточнюється, що крім продажу вакцини CoronaVac співробітництво передбачає організацію виробництва готових лікарських форм вакцин (зокрема CoronaVac) із 2022 року в Україні ("Лекхім-Харків"). Із 2025 року планують організувати повний цикл виробництва основного переліку вакцин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна підписала перший контракт про постачання вакцини компанії Sinovac Biotech у грудні 2020 року. Майже 2 млн доз мають поставити в максимально короткі терміни.

Раніше стало відомо, що проміжні випробування вакцини CoronaVac показали її ефективність до 97%.

Про те, чому Україна закуповує китайську вакцину і скільки вона коштуватиме, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.