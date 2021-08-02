Названы 7 продуктов, способных зарядить энергией в жару

Чтобы легче перенести жару, следует избегать обезвоживания, не выходить на улицу в самую горячую пору дня, высыпаться, а также адаптировать к высоким температурам свой рацион.

В частности, стоит воздержаться от употребления сладких продуктов и напитков и в то же время добавить в меню пищу, способствующую восстановлению энергии, пишет La Vanguardia. Ссылаясь на диетологов, издание назвало ряд таких продуктов.

Огурец на 97% состоит из воды и при этом содержит большое количество витаминов C, E и клетчатки, отмечает диетолог Фатима Бранко. Летом она рекомендует готовить салат из этого овоща.

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Диетолог рекомендует использовать сезонные помидоры и сочетать их с другими овощами. Такие блюда низкокалорийны, но содержат большое количество воды и витаминов.

Свекла обладает увлажняющим и сосудорасширяющим свойствами, являясь идеальным продуктом для людей, страдающих от проблем с кровообращением. Она содержит оксид азота – вещество, оказывающее защитное действие на артерии, объясняет диетолог Сусана Леон.

Лето – оптимальное время года для регулярного употребления бобовых. Особенно это актуально для тех, кто летом потребляет меньше животного белка, говорит Фатима Бранко.

Яйца "дают организму идеальный белок, задающий стандарт, по которому оценивается белок из других продуктов", отмечает Бранко. При этом летом она не рекомендует употреблять сырые яйца и в составе соусов.

Хотя считается, что яйца содержат много холестерина, ряд исследований опроверг это утверждение. В частности, исследование ученых из Университета Наварры, опубликованное в European Journal of Clinical Nutrition, показало, что потребление до четырех яиц в неделю может быть полезно для сердца.

Полезные жиры содержатся в оливковом масле первого отжима, орехах, жирной рыбе, авокадо. Именно последний рекомендуется употреблять летом, в сезон его плодоношения.

Овсянка – хороший способ получить энергию с низким гликемическим индексом. Она содержит белки, клетчатку, железо, магний, цинк, фосфор и калий и полезна низким количеством в ней соли и сахара. Испанский фонд питания рекомендует употреблять овсяные хлопья на завтрак, в запеченном виде, сырыми или в коктейле, готовить блины и батончики.

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