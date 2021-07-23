7 самых простых и доступных способов охладиться в жару, о которых вы не знали

Летом мы все сталкиваемся с одной общей проблемой – жарой. И если на улице в тени 30 градусов, то квартиры в бетонных многоэтажках раскаляются до предела.

В этих условиях очень тяжело сконцентрироваться. Кроме того, из-за обезвоживания мы быстрее устаем и теряем работоспособность. OBOZREVATEL пишет, как охладить помещение без кондиционера в разгар лета.

1. Сделать "кондиционер" из подручных средств

Если вы работаете дома, в такую жару без кондиционера просто не обойтись. Однако найти деньги на его покупку довольно проблематично: самый дешевый обойдется вам в несколько тысяч гривен. А вот вентилятор можно купить и за 350-500 грн.

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Имитировать кондиционер можно с помощью такого лайфхака: поставить чашку со льдом или бутылки с водой из холодильника перед вентилятором. Воздух будет циркулировать и таким образом охлаждать помещение.

2. Положить наволочку в морозилку

Заснуть во время жары довольно трудно. Попробуйте охладить свое постельное белье с помощью наволочки: положите ее в морозилку на 10-15 минут. Подобного эффекта можно достичь, купив подушку с охлаждающим гелем за 2,5 тысячи гривен.

В морозильную камеру можно положить даже свою пижаму. Только лучше положить ее заранее в полиэтиленовый пакет.

3. Выключить всю технику

Постарайтесь в жару не пользоваться плитой, духовкой, электрическим чайником, утюгом и даже кофеваркой – все они нагревают воздух. Стоит выключать даже телевизор и ноутбук, когда они не нужны.

4. Включить вытяжку

Единственный бытовой прибор, который поможет справиться с высокой температурой в комнате, это – вытяжка. Она может убрать часть горячего воздуха и пара (например, после принятия душа) из помещения.

5. Создать грелку "наоборот"

Можно сэкономить на покупке охлаждающих пакетов со льдом: сделайте свои собственные из старых пустых бутылок.

Также можно залить ледяную воду в обычную грелку и прикладывать к телу. Только не стоит класть ее в морозилку, иначе может испортиться материал.

6. Сделать леденцы изо льда

Вы можете сделать свои собственные леденцы на палочке, купив в интернете многоразовые силиконовые формы. Можно заказать их на AliExpress или купить в любом магазине с различными товарами для кухни. Покупка обойдется вам всего в 30-50 грн.

Помимо экономии денег на покупке мороженого в супермаркете, у вас также будет возможность менять вкусы по своему усмотрению: можно заморозить фруктовый сок, молоко со сгущенкой или смузи.

7. Проводить влажную уборку несколько раз в день

Если протирать пол и мебель ледяной водой, это поможет охладить поверхности на несколько градусов. У этого способа есть еще один бонус – в квартире станет легче дышать, потому что в воздухе будет меньше пыли.

Отметим, что стоит скомбинировать несколько вариантов охлаждения, чтобы в квартире стало ощутимо легче дышать.

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