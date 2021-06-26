Как охладить квартиру без кондиционера: полезные лайфхаки

Если квартира не оборудована кондиционером, в жаркую погоду очень важно правильно ее проветривать. Делать это нужно в наиболее прохладное время суток.

Так, открывать окна можно около десяти часов вечера, а закрывать – уходя утром из дома на учебу или на работу. При этом, если они выходят на солнечную сторону дома, следует закрывать шторы.

Чтобы организовать приток прохладного воздуха, можно поставить перед вентилятором емкость с холодной водой или льдом.

У открытого окна можно повесить мокрое полотенце, чтобы сделать воздух более влажным.

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Полотенцесушители в ванной следует отключить, перекрыв вентили горячей воды. Затем можно набрать холодную воду в ванную и оставить дверь в ванную комнату открытой. Таким образом, температуру воздуха в квартире можно понизить на 2-6 градусов.

На разгоряченные шторы полезно периодически распылять воду – при испарении они будут сильно охлаждаться. Воду также можно брызгать на пол.

Если в доме есть лежачий человек, следует положить мокрое полотенце ему на бедро – это поможет охладить артерии и кровь.

Для предотвращения проблем со здоровьем медики рекомендуют в жару пить больше воды, особенно утром и вечером, чтобы ткани организма успели запастись влагой.

Чтобы охладиться перед сном, рекомендуется принять теплый (не холодный) душ и положить постельное белье примерно на 40 минут в морозилку. Спать следует в одежде из хлопка.

Употребление алкоголя, жирной пищи, а также интенсивные физические нагрузки в жаркую погоду могут быть опасны.

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