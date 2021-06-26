Как охладить квартиру без кондиционера: полезные лайфхаки

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Общество
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Как охладить квартиру без кондиционера

Если квартира не оборудована кондиционером, в жаркую погоду очень важно правильно ее проветривать. Делать это нужно в наиболее прохладное время суток.

Так, открывать окна можно около десяти часов вечера, а закрывать – уходя утром из дома на учебу или на работу. При этом, если они выходят на солнечную сторону дома, следует закрывать шторы.

  • Чтобы организовать приток прохладного воздуха, можно поставить перед вентилятором емкость с холодной водой или льдом.

  • У открытого окна можно повесить мокрое полотенце, чтобы сделать воздух более влажным.

Перед вентилятором можно поставить емкость с холодной водой или льдом
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  • Полотенцесушители в ванной следует отключить, перекрыв вентили горячей воды. Затем можно набрать холодную воду в ванную и оставить дверь в ванную комнату открытой. Таким образом, температуру воздуха в квартире можно понизить на 2-6 градусов.

  • На разгоряченные шторы полезно периодически распылять воду – при испарении они будут сильно охлаждаться. Воду также можно брызгать на пол.

  • Если в доме есть лежачий человек, следует положить мокрое полотенце ему на бедро – это поможет охладить артерии и кровь.

Перед сном рекомендуется принять теплый душ

  • Для предотвращения проблем со здоровьем медики рекомендуют в жару пить больше воды, особенно утром и вечером, чтобы ткани организма успели запастись влагой.

  • Чтобы охладиться перед сном, рекомендуется принять теплый (не холодный) душ и положить постельное белье примерно на 40 минут в морозилку. Спать следует в одежде из хлопка.

Употребление алкоголя, жирной пищи, а также интенсивные физические нагрузки в жаркую погоду могут быть опасны.

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