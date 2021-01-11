Названа эффективность китайской вакцины, которую получит Украина

Мирослав Семенюк Общество 10:40, 11.01.2021 Обновлено: 10:50, 11.01.2021

Вакцина от коронавируса китайской компании Sinovac Biotech показала эффективность в 78% на поздних стадиях испытаний в Бразилии.

Как сообщает Bloomberg, данные были озвучены официальными лицами Сан-Паулу на основании заключительного этапа тестов с участием около 13 тысяч человек.

Отмечается, что вакцина на 78% эффективна в предотвращении легких случаев COVID-19 и на 100% – в отношении тяжелых и умеренных случаев.

Этот показатель несколько ниже, чем у вакцин компаний Pfizer и Moderna, которая составляет 95% эффективности.

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