Названо ефективність китайської вакцини, яку отримає Україна

Вакцина від коронавірусу китайської компанії Sinovac Biotech показала ефективність у 78% на пізніх стадіях випробувань у Бразилії.

Як повідомляє Bloomberg, дані були озвучені офіційними особами Сан-Паулу на підставі заключного етапу тестів за участю близько 13 тисяч учасників.

Відзначається, що вакцина на 78% ефективна в запобіганні легким випадкам COVID-19 і на 100% – щодо важких і помірних випадків.

Цей показник дещо нижчий, ніж 95% ефективності у вакцин компаній Pfizer і Moderna.

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