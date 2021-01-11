Названо ефективність китайської вакцини, яку отримає Україна

Мирослав Семенюк Суспільство 10:40, 11.01.2021 Оновлено: 11:04, 11.01.2021

Вакцина від коронавірусу китайської компанії Sinovac Biotech показала ефективність у 78% на пізніх стадіях випробувань у Бразилії.

Як повідомляє Bloomberg, дані були озвучені офіційними особами Сан-Паулу на підставі заключного етапу тестів за участю близько 13 тисяч учасників.

Відзначається, що вакцина на 78% ефективна в запобіганні легким випадкам COVID-19 і на 100% – щодо важких і помірних випадків.

Цей показник дещо нижчий, ніж 95% ефективності у вакцин компаній Pfizer і Moderna.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Лукашенко – про відносини з Україною: я зла не тримаю на Володю Зеленського

У "Слузі народу" припустили, що керівництво України замішане в скандалі з таємною "VIP-вакцинацією"

На коронавірус в Україні захворіло майже 200 медиків за добу

Коронавірус в Україні: в чому наші медики виявилися кращими від британських

Імунолог: якщо вакцина прийде навесні, ми втратимо дуже багато людей. Бліцінтерв'ю