Названо ефективність китайської вакцини, яку отримає Україна
Вакцина від коронавірусу китайської компанії Sinovac Biotech показала ефективність у 78% на пізніх стадіях випробувань у Бразилії.
Як повідомляє Bloomberg, дані були озвучені офіційними особами Сан-Паулу на підставі заключного етапу тестів за участю близько 13 тисяч учасників.
Відзначається, що вакцина на 78% ефективна в запобіганні легким випадкам COVID-19 і на 100% – щодо важких і помірних випадків.
Цей показник дещо нижчий, ніж 95% ефективності у вакцин компаній Pfizer і Moderna.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
напередодні Нового року Україна підписала контракт про постачання вакцини виробництва компанії Sinovac Biotech. У максимально короткі терміни вона повинна отримати 1,9 мільйона доз цього препарату.
Договір на закупівлю вакцини Sinovac Biotech опублікований у системі державних закупівель ProZorro. Вартість однієї дози становить $18 – це один з найдорожчих подібних препаратів поряд з вакциною від Moderna.
Українці критично відреагували на намір держави закупити китайську вакцину Sinovac Biotech. Людей обурила не тільки ціна, але і вибір виробника препарату.
Тим часом Україна продовжила переговори про постачання вакцини від коронавірусу з декількома іноземними компаніями.