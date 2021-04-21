В Украине за сутки от COVID-19 вакцинировали более 15 тысяч человек

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Общество
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В Украине за сутки от COVID-19 вакцинировали более 15 тысяч человек

За прошедшие сутки, 20 апреля, в Украине 15 042 человека привито против коронавируса (COVID-19).

Об этом в Facebook сообщил глава Минздрава Максим Степанов. В общем 477 833 человека привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу – 477 831 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Количество прививок в сутки:

  • Киев – 1650 прививок;

  • Винницкая область – 473 прививки;

  • Волынская область – 592 прививки;

  • Днепропетровская область – 981 прививки;

  • Донецкая область – 575 прививок;

  • Житомирская область – 396 прививок;

  • Закарпатская – 560 прививок;

  • Запорожская область – 822 прививки;

  • Ивано-Франковская область – 466 прививок;

  • Киевская область – 683 прививки;

  • Кировоградская область – 181 прививки;

  • Луганская область – 194 прививки;

  • Львовская область – 1576 прививок;

  • Николаевская область – 355 прививок;

  • Одесская область – 900 прививок;

  • Полтавская область – 335 прививок;

  • Ривненская область – 485 прививок;

  • Сумская область – 499 прививок;

  • Тернопольская область – 339 прививок;

  • Харьковская область – 644 прививки;

  • Херсонская область – 411 прививок;

  • Хмельницкая область – 715 прививок;

  • Черкасская область – 364 прививки;

  • Черновицкая область – 498 прививок;

  • Черниговская область – 348 прививок.

Добавим, что на 18 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 478 370 человек.

В Украине за сутки от COVID-19 вакцинировали более 15 тысяч человек

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский призвал построить в Украине сверхсовременную лабораторию для создания вакцин.

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