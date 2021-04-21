В Украине за сутки от COVID-19 вакцинировали более 15 тысяч человек

За прошедшие сутки, 20 апреля, в Украине 15 042 человека привито против коронавируса (COVID-19).

Об этом в Facebook сообщил глава Минздрава Максим Степанов. В общем 477 833 человека привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу – 477 831 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Количество прививок в сутки:

Киев – 1650 прививок;

Винницкая область – 473 прививки;

Волынская область – 592 прививки;

Днепропетровская область – 981 прививки;

Донецкая область – 575 прививок;

Житомирская область – 396 прививок;

Закарпатская – 560 прививок;

Запорожская область – 822 прививки;

Ивано-Франковская область – 466 прививок;

Киевская область – 683 прививки;

Кировоградская область – 181 прививки;

Луганская область – 194 прививки;

Львовская область – 1576 прививок;

Николаевская область – 355 прививок;

Одесская область – 900 прививок;

Полтавская область – 335 прививок;

Ривненская область – 485 прививок;

Сумская область – 499 прививок;

Тернопольская область – 339 прививок;

Харьковская область – 644 прививки;

Херсонская область – 411 прививок;

Хмельницкая область – 715 прививок;

Черкасская область – 364 прививки;

Черновицкая область – 498 прививок;

Черниговская область – 348 прививок.

Добавим, что на 18 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 478 370 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский призвал построить в Украине сверхсовременную лабораторию для создания вакцин.