В Украине за сутки от COVID-19 вакцинировали более 15 тысяч человек
За прошедшие сутки, 20 апреля, в Украине 15 042 человека привито против коронавируса (COVID-19).
Об этом в Facebook сообщил глава Минздрава Максим Степанов. В общем 477 833 человека привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу – 477 831 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).
Количество прививок в сутки:
Киев – 1650 прививок;
Винницкая область – 473 прививки;
Волынская область – 592 прививки;
Днепропетровская область – 981 прививки;
Донецкая область – 575 прививок;
Житомирская область – 396 прививок;
Закарпатская – 560 прививок;
Запорожская область – 822 прививки;
Ивано-Франковская область – 466 прививок;
Киевская область – 683 прививки;
Кировоградская область – 181 прививки;
Луганская область – 194 прививки;
Львовская область – 1576 прививок;
Николаевская область – 355 прививок;
Одесская область – 900 прививок;
Полтавская область – 335 прививок;
Ривненская область – 485 прививок;
Сумская область – 499 прививок;
Тернопольская область – 339 прививок;
Харьковская область – 644 прививки;
Херсонская область – 411 прививок;
Хмельницкая область – 715 прививок;
Черкасская область – 364 прививки;
Черновицкая область – 498 прививок;
Черниговская область – 348 прививок.
Добавим, что на 18 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 478 370 человек.
Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский призвал построить в Украине сверхсовременную лабораторию для создания вакцин.