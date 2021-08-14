Нашли любовь на фронте: на Донбассе сыграли армейскую свадьбу. Фото

Военные 93-й ОМБр Холодный Яр, которые познакомились на фронте, сыграли свадьбу. Молодожены планируют продолжить службу в бригаде.

Об этом сообщили в Facebook "Вернись живым". Организаторы фонда отметили, что армия – это не только о войне, но и "иногда – о жизни и искренней любви, потому что для некоторых наших защитников армия – это буквально дом и семья".

"Поженились Юрий и Марина, служащие в рядах бригады. Юрий – пехотинец, родом с Луганской области, Марина же служит в столовой, родом девушка из Днепропетровска", – отметили в заметке.

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Их история любви, как говорится в сообщении, началась с кофе. Пара познакомилась, когда бригада была в пункте постоянной дислокации, где они жили в одном общежитии.

""Сначала был кофе. Все началось с того, что я решил пригласить Марину в кафе", – цитируют улыбающегося Юрия собратья", – говорится в заметке.

Напомним, 20 июля в Киеве поженились раненный разведчик Борис Бас и его невеста с Донбасса Анна Ковалева. Свадьбу отпраздновали в военном госпитале. Они запланировали свой брак еще в прошлом году, и не стали его переносить из-за ранения жениха – за месяц до свадьбы разведчик получил ранения Марьинка.

Молодожены пригласили на свадьбу собратьев, родственников и других раненых из палаты жениха. Они дали супружеский обет просто в прямом эфире.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019 году тяжело раненный боец ВСУ Александр Беспалов расписался и обвенчался со своей невестой Анной в реанимации больницы им. Мечникова в Днепре.