Посеченный осколками разведчик женился в военном госпитале на девушке с Донбасса. Видео свадьбы

Во вторник, 20 июля, в Киеве поженились раненый разведчик Борис Бас и его невеста с Донбасса Анна Ковалева. Свадьбу отпраздновали в военном госпитале.

О женитьбе украинского героя со своей любимой рассказали в сюжете ТСН. Борис и Анна запланировали свой брак еще в прошлом году, и ранения жениха не стали поводом для переноса празднования.

Разведчик получил ранения под Марьинкой за месяц до свадьбы. Он подорвался на мине и получил тяжелые травмы. У парня ранен глаз, множественные осколочные ранения лица, ног и неполная ампутация левой кисти. Борис начал подниматься с постели только за три дня до церемонии.

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Однако, все это не отпугнуло Анну, она хочет всегда быть рядом со своим возлюбленным.

"Наоборот сказала – ты мой, теперь от меня не убежишь. Хочу взять его за руку и никогда не отпускать", — признается девушка.

А Борис, хотя его травмы и серьезные, не собирается оставлять армию.

"Пока идет война, я буду продолжать служить", — говорит разведчик.

Молодожены пригласили на свадьбу собратьев, родственников и других раненых из палаты жениха. Они дали супружеский обет просто в прямом эфире.

Это уже 14 свадьба, которую празднуют в военном госпитале Киева. Говорят, что это помещение особенно подходит для таких случаев, ведь здесь когда-то была церковь, где также венчали молодоженов. А медики говорят, что такие церемонии улучшают здоровье раненых, потому что любовь - лучшее лекарство.

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