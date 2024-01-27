Наев в годовщину Холокоста призвал мир снова консолидироваться для победы над 'рашизмом'

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев обратился по случаю Дня памяти жертв Холокоста. Генерал-лейтенант заявил, что во времена Второй мировой войны международная коалиция объединилась, чтобы победить нацизм.

Видео дня

Сейчас же, отметил Наев, вновь пришло время глобальной консолидации, чтобы победить рашизм. Свое обращение командующий Объединенными силами ВСУ опубликовал в Telegram.

По словам Наева, украинцы ценят всех, кто не забывает об ужасном преступлении против человечности, и всех, кто сегодня защищает наше право на жизнь. Он отметил, что во время Второй мировой войны было убито более 6 миллионов евреев, из них 1,5 миллиона – на территории современной Украины.

"Бабий Яр стал символом Холокоста и одной из самых больших массовых могил в Восточной Европе. Только за два дня, 29 и 30 сентября 1941 года, нацисты расстреляли 33 771 еврея", – напомнил командующий Объединенными силами ВСУ.

Также он подчеркнул, что, как и десятки лет назад сегодня пришло время глобальной консолидации, но уже против рашизма.

Напомним, в Украине и мире 27 января является Днем памяти жертв Холокоста. В этот день в 1945 году войска 1-го Украинского фронта освободили крупнейший нацистский лагерь Освенцим ("Аушвиц-Биркенау") на территории Польши, в котором приспешники Адольфа Гитлера убили около 1 000 000 евреев, 70 000 поляков, 25 000 ромов, около 15 000 военнопленных.

Ранее сообщалось, что фотография трех еврейских девочек, сбежавших от Холокоста из нацистской Германии, стала культовой – она появлялась в музеях, на выставках и в публикациях. Этот снимок был сделан на станции Ливерпуль-стрит в Лондоне.

Как сообщал OBOZ.UA, в День памяти жертв Холокоста президент Украины Владимир Зеленский заявил что каждое новое поколение должно знать правду об этой трагедии. Это важно для того, чтобы человеческая жизнь оставалась самой высокой ценностью для всех народов мира.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!