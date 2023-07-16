Впервые раскрыта история еврейских девочек из легендарного фото о спасении от Холокоста

Фотография трех еврейских девочек, сбежавших от Холокоста из нацистской Германии, стала культовой – она появлялась в музеях, на выставках и публикациях. Этот снимок был сделан на станции Ливерпуль-стрит в Лондоне, но на протяжении более 80 лет было неизвестно, кто именно изображен на нем.

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О том, как сложилась судьба этих детей, сообщило BBC. Одна из девушек на фото по имени Инге рассказала, что не имеет воспоминаний о моменте съемки и в течение многих десятилетий даже не знала о существовании этого снимка.

Будучи пятилетней девочкой Инге сбежала из Бреслау в Германии – современный Вроцлав, Польша – вместе со своей десятилетней сестрой Рут.

Их мать и младшая сестра остались в Германии – их убили в Аушвице.

Только когда Инге стала пенсионеркой, она поняла, что она и ее сестра Рут, умершая в 2015 году, стали иконами Холокоста и Kindertransport - массовой эвакуации еврейских детей из нацистской Германии в 1939 году.

Она нашла это фото в книге историка Мартина Гилберта под названием "Никогда снова".

"Это было настоящее удивление", – рассказывает Инге, девичья фамилия которой Адамец.

"Он только что написал книгу "Три маленькие девочки", поэтому я написала ему и сказала, что мы еще живы", – говорит она. – "Я не знаю, кто эта третья девочка с куклой. Я никогда не знала, кто она".

Девочкой с куклой оказалась 10-летняя Ханна Кон, прибывшая тем же поездом вместе со своим братом-близнецом Гансом, которого позже назвали Джеральдом, из города Галле в Германии.

Брюки Ганса можно разглядеть на оригинальной стеклянной пластинке фотографии.

Так же, как Инге и Рут, Ханна не помнила, как именно было сделано это фото, но у нее были упоминания о путешествии и кукле.

Она умерла в 2018 году, но своим опытом побега из нацистской Германии она поделилась в интервью Лондонскому университету.

"Я помню, как мы проезжали через Голландию, и добрые женщины дарили нам булочки и лимонад", – она вспоминала.

"Мы приехали на станцию Ливерпуль-стрит в поезде из Гарвича, и сиденья там были обтянуты, не деревянные, и я очень переживала, что мы по ошибке оказались в первом классе", – рассказывала Ханна. – "Также я волновалась, что мы едем на Ливерпуль-стрит, поскольку думала, что мы едем в Лондон, а Ливерпуль – это другое место... Однако мы попали в этот большой зал. Я держала в руках куклу, которую назвала Эвелин".

Ханна впервые узнала о фотографии, когда ее брат увидел ее на выставке в библиотеке Камдена в Лондоне, посвященной 50-летию Kindertransport.

Ее дочери-близнецы, Дебби и Гелен Сингер, рассказали, что она всегда интересовалась, кто были две другие девочки.

"Когда мы увидели фотографию, на которой она сидит со своей косой и куклой, она сказала: "Интересно, кто эти две другие девочки?" – вспомнила Дебби.

Но только после более чем 80 лет, когда они наткнулись на аудиосериал BBC под названием "Девушки: Спасение от Холокоста", и ее дочери узнали правду.

"Это был День памяти жертв Холокоста, и моя подруга послала мне ссылку на новость на вебсайте BBC", – призналась Гелен. "Сначала я подумала: "Почему она мне это прислала?" И когда я прокрутила страницу, увидела фотографию с мамой и именами двух других девушек, Рут и Инге".

"Мы были в восторге. Я написала Дебби: "Мы нашли этих девушек".

В апреле Инге наконец-то встретилась с дочерьми Ханны в Имперском военном музее в Лондоне, где фотография была выставлена на протяжении более 20 лет. Они хотели узнать больше о своей семье и событиях после того, как было сделано это фото.

"Инге является особым человеком в нашей жизни", – сказала Дебби. "Я думаю, что мама была бы очень горда нами".

"Она всегда упоминала об этих двух маленьких девочках, и то, что мы их нашли, имело бы большое значение для нее", – добавила она.

Во время визита Дебби и Гелен Сингер архив Getty обновил подпись к фотографии, добавляя имена всех трех девушек.

"У меня на глазах появились слезы, поскольку имя нашей матери и ее происхождение теперь есть в описании этой фотографии вместе с Инге и Руфью, и они больше не являются безымянными детьми", – сказала Дебби.

"Это не просто были три маленькие девочки, это были люди с важными именами и жизнями", – согласилась Гелен.

"Они заслуживали, чтобы их имена были упомянуты, и мы верим, что наша мать была бы этому рада", – добавила она.

89-летняя Инге, проживающая сейчас в Лондоне, ждала более 80 лет, чтобы узнать имя хорошей девочки, которая поделилась с ней своей куклой.

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