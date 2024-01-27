Зеленский о Холокосте: 6 млн евреев были убиты, каждое новое поколение должно знать правду

27 января, в День памяти жертв Холокоста, президент Украины Владимир Зеленский заявил: каждое новое поколение должно знать правду об этой трагедии. Это важно для того, чтобы человеческая жизнь оставалась самой высокой ценностью для всех народов мира.

Видео дня

Об этом глава государства написал утром в субботу в своем официальном Telegram-канале. Напомним, что 27 января 79 лет назад были освобождены заключенные наибольшего нацистского концентрационного лагеря Освенцим ("Аушвиц-Биркенау"). В связи с этим событием Генассамбля ООН выбрала 27 января датой Международного дня памяти жертв Холокоста.

Президент Украины указал: мир чтит память миллионов жертв Холокоста. "Преступления нацистов, которому никогда не будет забвения. Рукотворной катастрофы, унесшей жизни миллионов невинных людей. Шесть миллионов евреев были убиты..." – написал Зеленский.

Важно помнить о жертвах геноцида, а также о Праведниках народов мира – не все их имена известны. Люди, которые спасали евреев, совершили подвиг; они еще не знали, проигрывает ли зло, но при всем этом берегли в своей душе добро и помогали другим.

"К сожалению, мы не знаем всех таких историй спасения, многие имена Праведников и спасителей остались неизвестными. Но каждое имя, которое известно, должно быть сохранено навеки. Чтобы человечество всегда помнило, что даже в самых темных обстоятельствах следует верить и помогать свету победить", – отметил Зеленский.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– В 1941 году, только оккупировав украинскую столицу, нацисты совершили в Бабьем Яру в Киеве страшное преступление. Всего за два дня (29-30 сентября) они убили более 30 тысяч евреев. Массовые казни продолжились и после этого. Всего здесь погибли более 100 тысяч человек, половина из которых были евреями.

– Свидетельства очевидцев, которым удалось выжить в Бабьем Яру, можно найти в статье по ссылке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!