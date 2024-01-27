Зеленский о Холокосте: 6 млн евреев были убиты, каждое новое поколение должно знать правду
27 января, в День памяти жертв Холокоста, президент Украины Владимир Зеленский заявил: каждое новое поколение должно знать правду об этой трагедии. Это важно для того, чтобы человеческая жизнь оставалась самой высокой ценностью для всех народов мира.
Об этом глава государства написал утром в субботу в своем официальном Telegram-канале. Напомним, что 27 января 79 лет назад были освобождены заключенные наибольшего нацистского концентрационного лагеря Освенцим ("Аушвиц-Биркенау"). В связи с этим событием Генассамбля ООН выбрала 27 января датой Международного дня памяти жертв Холокоста.
Президент Украины указал: мир чтит память миллионов жертв Холокоста. "Преступления нацистов, которому никогда не будет забвения. Рукотворной катастрофы, унесшей жизни миллионов невинных людей. Шесть миллионов евреев были убиты..." – написал Зеленский.
Важно помнить о жертвах геноцида, а также о Праведниках народов мира – не все их имена известны. Люди, которые спасали евреев, совершили подвиг; они еще не знали, проигрывает ли зло, но при всем этом берегли в своей душе добро и помогали другим.
"К сожалению, мы не знаем всех таких историй спасения, многие имена Праведников и спасителей остались неизвестными. Но каждое имя, которое известно, должно быть сохранено навеки. Чтобы человечество всегда помнило, что даже в самых темных обстоятельствах следует верить и помогать свету победить", – отметил Зеленский.
Как ранее писал OBOZ.UA:
– В 1941 году, только оккупировав украинскую столицу, нацисты совершили в Бабьем Яру в Киеве страшное преступление. Всего за два дня (29-30 сентября) они убили более 30 тысяч евреев. Массовые казни продолжились и после этого. Всего здесь погибли более 100 тысяч человек, половина из которых были евреями.
– Свидетельства очевидцев, которым удалось выжить в Бабьем Яру, можно найти в статье по ссылке.
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