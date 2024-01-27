Катастрофа всего человечества: страшные и малоизвестные факты о Холокосте

В Украине и мире 27 января является Днем памяти жертв Холокоста. В этот день в 1945 году войска 1-го Украинского фронта освободили крупнейший нацистский лагерь Освенцим ("Аушвиц-Биркенау") на территории Польши, в котором приспешники Адольфа Гитлера убили около 1 000 000 евреев, 70 000 поляков, 25 000 ромов, около 15 000 военнопленных.

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Историки говорят, что геноцид, устроенный нацистами в период Второй мировой войны, привел к уничтожению по меньшей мере трети всех евреев в мире. OBOZ.UA собрал малоизвестные факты о страшной трагедии всего человечества – Холокосте.

1. Дата Международного дня памяти жертв Холокоста была установлена на 27 января Генеральной ассамблей Организации Объединенных Наций в 2005 году. Украина на государственном уровне присоединилась к этой традиции в 2012-м.

2. Холокост с древнегреческого – это "всесожжение". Так называют систематическое преследование и уничтожение (геноцид) евреев нацистской Германией и коллаборационистами в 1933–1945 годах. В более широком смысле, Холокост – систематическое гонение и уничтожение людей по признаку расовой, этнической, национальной принадлежности, сексуальной ориентации или генетического типа. Холокост также иногда называют "Шоа" ("катастрофа" на иврите).

3. До Холокоста еврейское население в мире оценивалось в 16,5 миллионов человек (на 1939 год). Сейчас их количество, как полагает демограф Серджио Делла Пергола, – около 15,7 миллионов. Потребуются десятилетия, прежде чем еврейское население достигнет уровня, существовавшего до Второй мировой.

4. Исследователи нашли сведенья о более чем 42 500 нацистских гетто и лагерей по всей Европе с 1933 по 1945 год.

5. Нацисты идентифицировали евреев по записям переписи населения, налоговым декларациям, спискам членов синагог, приходским записям и проч..

6. Хотя слово "нацист" – это сокращение от "Национал-социалистическая немецкая рабочая партия", на самом деле нацисты не были социалистами и не поддерживали рабочих. Это слово было выбрано потому, что они верили, что немцы их поддержат.

7. Нацисты верили, что они будут при власти 1000 лет. На самом деле они контролировали Германию в течение 12 лет.

8. Адольф Гитлер планировал после войны собрать более тысячи еврейских артефактов и выставить их в своем "Музее вымершей расы".

9. Нацистская Германия начала строить концлагеря в оккупированной Польше в конце 1941 года. Там появилось пять лагерей смерти: Треблинка, Собибор, Белжец, Освенцим и Майданек. Единственной целью этих мест было проведение массовых убийств евреев.

Первая документированная казнь через удушение газом состоялась в Равенсбрюке – крупнейшем женском концлагере на территории нацистской Германии.

10. В результате огромных страданий, причиненных нацистским режимом, ряд европейских стран, включая Германию, Францию ​​и Австрию, принял законы, устанавливающие уголовную ответственность как за отрицание Холокоста, так и за пропаганду нацистской идеологии.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Фотография трех еврейских девочек, сбежавших от Холокоста из нацистской Германии, стала культовой – она появлялась в музеях, на выставках и публикациях. Этот снимок был сделан на станции Ливерпуль-стрит в Лондоне.

– В Белом доме назвали нападение группировки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года наиболее смертоносным для евреев со времен Холокоста.

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