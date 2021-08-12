На Закарпатье трое детей попали в ловушку посреди реки, их удалось спасти. Видео

В поселке Межгорье Хустского района на Закарпатье 11 августа спасли трех детей 10-11 лет на реке Рика. Юные рыболовы оказались посреди водоема и не смогли выбраться из нее самостоятельно.

Случай произошел примерно в 20:20 в среду, 11 августа. Его с обозначением классифицированное событие, описали на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что дети 2010-2011 годов рождения пошли рыбачить без сопровождения взрослых. Река, протекающая в поселке, неглубокая, однако в результате сильных осадков уровень воды в ней начал резко прибывать.

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Так юные рыбаки оказались в ловушке посреди бушующей стихии. Они стали звать на помощь, их крики услышали сельчане и вызвали спасателей.

Бойцы ГСЧС автомобилем ЗИЛ заехали в реку и достали детей, передав в руки обеспокоенных родителей. К счастью, юные рыбаки после инцидента отделались испугом.

На Facebook-странице ГСЧС Украины было опубликовано видео спасения детей. Пользователи отметили и отвагу ребят, и работу спасателей, поблагодарив за спасение.

"Страшно смотреть", "Мороз по коже", "Хорошо, что все хорошо закончилось", "Дети молодцы, что держались вместе", "Спасатели как всегда справились", "Честь и хвала", "Слава Богу, что все обошлось. Спасателям благодарность", – прокомментировали в сети.

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