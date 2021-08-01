Не растерялась во время потопа и спасла четверых детей: подробности о 12-летней героини с Закарпатья

На Закарпатье во время потопа 12-летняя Таня Тулайдан спасла четверых братьев и сестер. Родителей не было дома, когда все началось, но девочка не растерялась. При этом стихийного бедствия удалось бы избежать, если бы местные жители не вырубали лес в округе. Многим людям таким образом приходится зарабатывать на жизнь.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

В селе Ясиня Раховского района Закарпатской области теперь все знают маленькую героиню. 12-летняя Таня даже получила награду от президента Владимира Зеленского "За спасение жизней".

В тот день, 21 июля, с самого утра лил сильный дождь. Родители Тани вместе с родственниками рано ушли на покос, поэтому непогода застала их уже в горах далеко от дома. "Я утром шла, солнышко припекало, речку можно было в тапочках перейти. Ничто не предвещало такой беды", – вспоминает мама девочки Мария.

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Но вскоре стихия разыгралась не на шутку. Потоки воды обрушились на улицы Ясини, заполнили дворы, а потом и дома жителей. Они сносили на своем пути заборы, дворовые постройки, машины.

"Ситуация была очень опасной. Местная горная река быстро вышла из берегов и волной пошла на село. Течение было сильным, даже взрослых сносило с ног. Все, кто был в селе, сидели по домам", – рассказывает местный житель Михаил.

Мария говорит, что дождь шел стеной минут 40. Сверкали молнии, гремел гром, а речка сразу же вышла из берегов. "Мы, когда увидели, что происходит, сильно испугались. Передать невозможно наши чувства. А домой бежать нужно было через гору. Страх за детей, дозвониться невозможно из-за грозы, да и дети сами все отключили. Муж был на мотоцикле, так он гнал через гору, мы уже бежали за ним как могли", – рассказывает Мария.

Татьяна была дома с младшим братом. Она не растерялась. Вспомнила, что когда над селом разыгрывается гроза, льет дождь, то отец, сам лесник, в первую очередь отключает электроэнергию в доме. Поэтому девочка побежала и отключила рубильник в щитке.

Затем взяла маленького брата за руку и бросилась к соседям, ведь там тоже было трое детей. Она забрала их к себе в дом. Все вместе они поднялись на второй этаж и выглядывали с балкона в ожидании родителей. Младшие были сильно напуганы.

Первым в дом примчался отец девочки Василий, по дороге он уже бросил свой мотоцикл, потому что в селе все улицы ушли под воду и проехать было невозможно. Потом прибежали остальные взрослые.

По словам Марии, в доме воды было уже по колено, она начала потихоньку сходить. Во дворе вода доходила до груди, ее потоки смыли все, что там было. Сами родители удивляются, откуда у их дочери взялось столько смелости, чтобы спасти не только себя, но еще и детей родственников.

Мама рассказывает, что дочка всегда была очень хозяйственной, самостоятельной. Но оказалась еще и смелой.

"Она у нас очень рассудительная, и у нее логика хорошо развита. Не знаю даже в кого она у нас такая, может в папу, а скорее сама в себя. В школе она учится средне, но любит биологию, географию, математику. Еще ходит в музыкальную школу, играет на скрипке. Раньше говорила, что хочет стать учительницей начальных классов, а сейчас еще думает", – рассказывает мама девочки.

Местные жители с удовольствием рассказывают про их героиню. Хотя многие считают, что такого потопа тут могло бы и не быть, если бы сами жители села не вырубали деревья в округе.

"Основная причина наводнения – это вырубка леса. Сами жители Ясени безжалостно вырубают лес, фактически рубят ветку, на которой сидят. Раньше таких наводнений у нас не было. Это впервые такая вода пришла", – рассказал местный житель.

По его словам, многие люди продолжают уничтожать леса, чтобы заработать себе на жизнь.

"Муж сам лесник. Он рассказывает, что большая смерека во время дождя может задержать до пяти тонн воды. То есть, вода такими потоками уже не будет стекать с гор. Но у нас действительно деревья сильно вырубают. Кто для себя, а кто на продажу", – соглашается Мария.

Сейчас семья разгребает последствия наводнения. В доме придется делать ремонт, закупать мебель, технику. А также наводить порядок на приусадебном участке.