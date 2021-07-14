12-летняя девочка из Закарпатья спасла четырех детей во время наводнения. Фото

На Закарпатье хотят номинировать на получение премии "Герой-спасатель года" 12-летнюю жительницу села Стебный Татьяну Тулайдан. Ведь в время недавней непогоды на Раховщине девочка, не побоявшись грозы и страшной стихии, спасла своего брата и трех соседских детей.

О поступке смелого ребенка рассказал глава Закарпатской облгосадминистрации (ОГА) Анатолий Полосков. На своей странице в Facebook он опубликовал и фото девочки.

"Посмотрите в эти глаза – в них нет страха. Это глаза настоящего героя – Татьяны из Стебного, на Раховщине", – подчеркнул чиновник.

По его словам, в непогоду родители Татьяны как раз работали в поле, а вода начала резко прибывать в их дом. Девочка не растерялась: выключила все электричество, взяла за руку семилетнего брата Юру и побежала к дому тети.

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Там находились еще трое испуганных детей, при этом из-за подтопления воды в доме уже стало по колено. Татьяна успокоила малышей и забрала обратно к своему дому, отведя на второй этаж, где они в безопасности дождались родителей.

Полосков назвал отважный поступок девочки примером для взрослых, который заслуживает того, чтобы о нем знали все.

"Я, как отец, даже не могу представить, что переживали в тот момент родители, которых не было дома, и они понимали уровень опасности. Татьяна Тулайдан – маленький герой с большим сердцем!" – подчеркнул глава ОГА.

Он добавил, что обратился в Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) с просьбой номинировать девочку на соискание премии "Герой-спасатель года".

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