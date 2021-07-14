12-летняя девочка из Закарпатья спасла четырех детей во время наводнения. Фото
На Закарпатье хотят номинировать на получение премии "Герой-спасатель года" 12-летнюю жительницу села Стебный Татьяну Тулайдан. Ведь в время недавней непогоды на Раховщине девочка, не побоявшись грозы и страшной стихии, спасла своего брата и трех соседских детей.
О поступке смелого ребенка рассказал глава Закарпатской облгосадминистрации (ОГА) Анатолий Полосков. На своей странице в Facebook он опубликовал и фото девочки.
"Посмотрите в эти глаза – в них нет страха. Это глаза настоящего героя – Татьяны из Стебного, на Раховщине", – подчеркнул чиновник.
По его словам, в непогоду родители Татьяны как раз работали в поле, а вода начала резко прибывать в их дом. Девочка не растерялась: выключила все электричество, взяла за руку семилетнего брата Юру и побежала к дому тети.
Там находились еще трое испуганных детей, при этом из-за подтопления воды в доме уже стало по колено. Татьяна успокоила малышей и забрала обратно к своему дому, отведя на второй этаж, где они в безопасности дождались родителей.
Полосков назвал отважный поступок девочки примером для взрослых, который заслуживает того, чтобы о нем знали все.
"Я, как отец, даже не могу представить, что переживали в тот момент родители, которых не было дома, и они понимали уровень опасности. Татьяна Тулайдан – маленький герой с большим сердцем!" – подчеркнул глава ОГА.
Он добавил, что обратился в Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) с просьбой номинировать девочку на соискание премии "Герой-спасатель года".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Раховский район на Закарпатье днем 10 июля накрыли сильные ливни, которые привели к поднятию уровня воды в местных потоках. Стихия вызвала паводок, который уничтожил деревья, повредил дороги и подтопил дворы.
Спасатели третьи сутки ликвидировали последствия непогоды в регионе. Там расчистили русло реки на площади 600 кв м, откачали воду из 13 подвальных помещений и колодцев, убрали 12 деревьев. Всего было вывезено около 30 тонн мусора.