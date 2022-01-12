На Волыни в реке обнаружили тело подростка: первые детали трагедии. Фото

На реке Луга вблизи села Заречье Владимир-Волынского района Волынской области спасатели обнаружили тело мальчика 12-14 лет. Ребенка подняли из воды в среду, 12 января.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Личность погибшего подростка и обстоятельства происшествия выясняются (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

К операции были привлечены сотрудники Владимир-Волынского райуправления ГУ ГСЧС в Волынской области.

Служба в который раз призывает родителей не отпускать детей на водоемы самих.

Некоторые считают, что легкого мороза достаточно, чтобы ближайший едва замерзший пруд можно было использовать как каток.

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Во всех регионах страны спасатели проводят предупредительную работу, чтобы предотвратить несчастные случаи на водоемах в зимний период.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре 2021 года на водоемах Украины утонул 31 человек, из которых трое – дети.

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В Киеве на озере в парке Отрадный чуть не утонула провалившаяся на льду девочка. Спас ребенка неравнодушный прохожий, вытащивший несовершеннолетнюю с помощью стремянки.